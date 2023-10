Chiều 11/10, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến và trực tiếp đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2023, đồng thời tập trung các giải pháp phòng ngừa hiệu quả tai nạn giao thông 3 tháng còn lại của năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh: "Biện pháp kéo giảm TNGT với cả 3 tiêu chí cần phải làm quyết liệt, có tập trung trọng điểm chứ không làm khơi khơi. Ông đề nghị những nơi TNGT tăng cần họp để phân tích, làm rõ những nguyên nhân, hạn chế.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu. Trong hội nghị này, có huyện chỉ giao Phó đội trưởng CSGT họp, báo cáo thì làm sao về triển khai, cần phải rút kinh nghiệm".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thiên Long

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2023, ở Long An xảy ra 131 vụ TNGT, làm chết 93 người, bị thương 62 người, thiệt hại tài sản 841 triệu đồng. So cùng kỳ năm 2022, số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương đều tăng cao. Một số huyện tai nạn dẫn đầu toàn tỉnh là: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, trong đó huyện vùng sâu khu vực Đồng Tháp Mười là Tân Thạnh cũng tăng cao.



Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chiều 10/10 ngay ngã ba Cầu Tàu, huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: Thiên Long

Trong 9 tháng qua, công an phát hiện xử phạt 18.581 trường hợp vi phạm TTATGT với số tiền trên 78,3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 4.597 trường hợp. "Chỉ riêng phạt nồng độ cồn, 9 tháng qua xử phạt trên 11.000 trường hợp, tăng gần 80% so với cùng kỳ 2022", Đại tá Trần Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin.

Trong phần chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm nêu rõ, nguyên nhân để TNGT gia tăng là do nhận thức trách nhiệm của một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở còn chủ quan, lơ là, thậm chí buông lỏng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. TNGT trên địa bàn nông thôn có xu hướng tăng, diễn biến phức tạp trong dịp nghỉ lễ, Tết.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông ở một số địa phương, đặc biệt trên địa bàn nông thôn chưa được duy trì thường xuyên, chưa sát với thực tế và chưa đến được các đối tượng chính cần tuyên truyền.

"Phải tập trung đồng bộ các biện pháp phải kéo giảm thời gian 3 tháng còn lại, các lực lượng chức năng phải quyết liệt hơn nữa chứ không thể là "khơi khơi"mà mong kéo giảm", Phó Chủ tịch UBND Long An chỉ đạo.