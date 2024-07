Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Bệnh bạch hầu gây chết người khiến người dân rất lo lắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu vấn đề này khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 5 và tháng 6 năm 2024, sáng 10/7.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục lo lắng về tình trạng người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám, chữa bệnh vẫn không có một số thuốc, hóa chất xét nghiệm thuộc danh mục thuốc do BHYT chi trả.

Vì vậy, người dân phải đi mua thuốc bên ngoài hoặc xét nghiệm ở các bệnh viện tư nhân nhưng không được BHYT thanh toán, điều này rất thiệt thòi cho bệnh nhân tham gia BHYT.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Media Quốc hội

Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phản ánh, hiện nay cử tri rất lo lắng bệnh bạch hầu sau vụ việc vừa phát hiện tại Bắc Giang. Đây là bệnh gây chết người và lây lan qua tiếp xúc.



Vì thế, ngoài việc đảm bảo cung cấp thuốc BHYT cho người bệnh, bà Thanh cho rằng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đặc biệt là về vấn đề dịch tễ để tránh việc lây lan dịch bệnh.

"Bên cạnh cung cấp thuốc, vật tư y tế thì biện pháp phòng bệnh, công tác dịch tễ rất cần quan tâm trong thời gian tới", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng nêu tình trạng thiếu một số thuốc, thiết bị y tế trong danh mục chi trả bảo hiểm y tế ở một số nơi, kể cả một số vùng miền núi, đồng bào người dân đi khám, chữa bệnh vẫn chưa đảm bảo, phải mua bên ngoài.

"Trước đây, Bộ trưởng Bộ Y tế có trả lời trước Quốc hội và khẳng định việc này đến giờ không thiếu, cũng như các cơ chế, chính sách, các quy định đảm bảo cho các bệnh viện thực hiện. Nhưng có vẻ, các bệnh viện sau quá trình thực hiện chưa giải quyết được vướng mắc, hạn chế này, ảnh hưởng đến người dân, nhất là người bệnh, đặc biệt các hộ cận nghèo, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng không có thuốc phải mua thuốc ngoài, ảnh hưởng đến sinh kế, đời sống của người dân", Chủ tịch Hội đồng Dân tộc phát biểu.

Do vậy, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị cần hết sức quan tâm, có các biện pháp rất cụ thể để giải quyết tình trạng trên, cần làm rõ thiếu thuốc do trách nhiệm của ngành y tế hay do thực tế khách quan.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt để giải quyết vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế trong danh mục BHYT.

"Bộ trưởng báo cáo không thiếu thuốc, vật tư y tế nhưng thực tế các bệnh viện, cơ sở y tế giải quyết vấn đề này rất khó khăn, chủ yếu người dân vẫn phải đi mua ngoài đối với một số các loại thuốc trong danh mục BHYT, cái này phải làm rõ", Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Ông Phương cũng lưu ý đề nghị Chính phủ đầu tư hạ tầng số để hỗ trợ người dân, đối tượng yếu thế nhận tiền lương hưu, trợ cấp xã hội, nhất là đối với người dân ở khu miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

"Người dân phản ánh vào một cửa nhưng ra vẫn nhiều cửa. Đây là thực tế phải chú ý, cần có chỉ đạo hết sức nghiêm túc. Trong khi báo cáo chỉ số hài lòng rất cao nhưng thực tế nhiều địa bàn vẫn còn tình trạng vào một cửa, ra nhiều cửa. Hạ tầng số để hỗ trợ người dân nhận tiền bảo hiểm, lương hưu, trợ cấp xã hội qua tài khoản khó khăn lắm. Một là nghẽn hai là không làm được", ông Phương nhấn mạnh.



Liên quan ca bệnh bạch hầu ghi nhận tại Bắc Giang nêu trên, nữ sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn bị sốt, ho, đau họng, khàn tiếng, tự mua thuốc uống và dự kỳ thi tốt nghiệp cấp ba hôm 26/6.

Sau thi, ngày 1/7, cô gái đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám, được chẩn đoán viêm loét họng - amidan mủ, chẩn đoán bệnh bạch hầu. Bác sĩ đề nghị chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị song người thân xin ở lại cơ sở y tế ở Kỳ Sơn theo dõi do không đủ kinh phí. Ngày 4/7, bệnh nhân trở nặng, được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng, tử vong sáng hôm sau. Sau điều tra dịch tễ, phát hiện bệnh nhân này từng ở chung phòng với cô gái trở về từ tỉnh Bắc Giang trong những ngày thi tốt nghiệp, CDC tỉnh Nghệ An đã thông báo tin tiếp xúc bệnh nhân bạch hầu đến CDC Bắc Giang để kịp thời khoanh vùng xử lý. Lúc này, cô gái từ tỉnh Nghệ An ra Bắc Giang làm việc có dấu hiệu đau họng, tự mua thuốc uống. CDC Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm xác định cô cũng mắc bạch hầu.

Ngày 7/7, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã có công văn khẩn yêu cầu giám đốc các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các nội dung phòng, chống bệnh bạch hầu lây lan.