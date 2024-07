Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương đề nghị như thế tại Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ngày 1/7.

Ngày ý nghĩa của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ông Nguyễn Phúc là người đã nhiều năm tham gia Tổ bảo vệ an ninh trật tự khu phố 33, phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu). Ông là một trong 562 thành viên thuộc 111 tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở 17 phường xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Ông Phúc cho biết, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhiều tên gọi khác nhau; trang phục, công cụ hỗ trợ khác nhau, nhiệm vụ cũng khác nhau. Khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ra đời, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024, ông Phúc cảm thấy sự kiện rất có ý nghĩa.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ngày 1/7. Ảnh: Nguyên Vỹ

Giờ đây, lực lượng công an xã bán chuyên trách; bảo vệ dân phố; đội trưởng, đội phó Đội dân phòng được hợp nhất lại thành một lực lượng chung với tên gọi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. "Mọi người rất phấn khởi và vinh dự được cùng nhau dự lễ ra mắt hôm nay", ông Phúc nói.

Các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở làm nhiệm vụ tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Hoàng Vũ Thảnh – Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, lực lượng này đã phối hợp, hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Khối nghi trượng và khối hồng kỳ tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Thảnh, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024 và Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là là sự kiện chính trị xã hội có ý nghĩa sâu sắc.

17 khối của phường, xã và khối Hội cựu công an nhân dân tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lễ ra mắt là cột mốc có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự ra đời của một lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được Quốc hội thông qua.

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương tặng hoa chúc mừng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở làm nhiệm vụ tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Việc hợp nhất này góp phần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại cơ sở được tinh gọn về đầu mối và cơ cấu tổ chức. Sự đồng bộ và thống nhất trong hoạt động sẽ giúp cho việc tập trung nguồn lực và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở tốt hơn.

"Công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ sẽ được chủ động , linh hoạt và tập trung hơn; khắc phục các chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng trước đây, và đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong hoạt động thực thi pháp luật", ông Thảnh nói.

Nhanh chóng xây dựng lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trở thành lực lượng lớn mạnh, nòng cốt

Ngày 28/11/2023, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các tỉnh thành đồng loạt diễn ra trên toàn quốc trong ngày 1/7.

Ông Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chào mừng và giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, phát triển, phát huy vai trò của các lực lượng quần chúng, nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như: công an xã bán chuyên trách; bảo vệ dân phố; dân phòng. Công tác này góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhằm kịp thời cụ thể hóa các quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thời gian qua, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khẩn trương tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ thi hành Luật theo đúng tinh thần, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở diễn tập thực binh các tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Đinh Khắc Đính đánh giá cao kết quả công tác triển khai thực hiện Luật; trong đó có sự tham gia, đóng góp tích cực và rất quan trọng của lực lượng công an tỉnh, của Đảng bộ chính quyền, và nhân dân TP.Vũng Tàu thời gian qua.

Tuy nhiên, việc tổ chức Lễ ra mắt hôm nay mới chỉ là bước đầu trong quá trình xây dựng, củng cố tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính đề nghị cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để nhanh chóng xây dựng lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trở thành lực lượng lớn mạnh, nòng cốt. Ảnh: Nguyên Vỹ