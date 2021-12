Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức: Tổ chức học tập trực tiếp an toàn là khả thi

Sáng nay 21/12, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi kiểm tra công tác dạy học trực tiếp tại trường THPT Trưng Vương (quận 1).

96% học sinh đến trường

Theo đánh giá của ông Dương Anh Đức, sau hơn một tuần thành phố triển khai dạy học trực tiếp cho học sinh khối 9 và 12, đa phần phụ huynh đã yên tâm hơn trước và số lượng học sinh đi học cũng đã tăng rất nhiều so với thời điểm ban đầu.

"Theo báo cáo tuần của Sở GD-ĐT, trên 96% học sinh các lớp ở các trường mở cửa đã đi học trở lại. Về mặt sĩ số thì hầu như đã giống như thời điểm bình thường trước khi có dịch Covid-19. Vì ngay cả khi chưa dịch cũng có những trường hợp các em bị đau, ốm xin nghỉ... thành ra trong lớp có một hoặc hai em vắng vì lý do sức khỏe, sau đó thì đi học bình thường. Tôi nghĩ đây là tín hiệu rất tốt" - ông Đức nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (người đầu tiên bên trái) và lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM kiểm tra công tác dạy học trực tiếp tại trường THPT Trưng Vương, quận 1. Ảnh: E.B

Cũng theo ông Đức, quan điểm của thành phố là luôn cố gắng tạo môi trường học tập tốt nhất cho các cháu trong điều kiện đang thực hiện chủ trương thích ứng, linh hoạt, an toàn. Tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp có nhu cầu học tập để đảm bảo tiếp thu kiến thức tốt, chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong cuộc đời. Do đó, TP.HCM muốn tạo ra thời gian hai tuần để thử nghiệm, xem xét, đánh giá các phương án triển khai lớp học an toàn. Đồng thời, đánh giá sự phối hợp giữa phụ huynh, học sinh, nhà trường để đảm bảo có những bài học kinh nghiệm tốt, qua đó có thể triển khai mở rộng dần dần, trở lại gần như bình thường so với trước đây.

"Để làm được việc này, chúng tôi yêu cầu các trường khi triển khai lớp học trước tiên là quan tâm đến sự an toàn của các cháu và có đánh giá khi gặp những sự kiện xảy ra trong trường, đưa ra cách xử lý. Nếu thấy những kế hoạch, quy trình chưa ổn thì phải điều chỉnh ngay. Thông qua đó, sẽ có sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường để tổ chức nhuần nhuyễn: tổ chức môi trường học tập tốt, thứ hai là an toàn, thứ ba là cố gắng làm sao việc dạy học trực tiếp được diễn ra liên tục" - ông Đức bày tỏ.

Lãnh đạo TP đánh giá, trong quá trình thực hiện, mỗi trường, mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh có những điều kiện khác nhau. Tuy nhiên mỗi thầy cô, đặc biệt là lãnh đạo trường đã thể hiện được sự sáng tạo của mình, tổ chức các lớp học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thầy cô giáo cũng như đặc thù học sinh. Ở những trường phòng học rộng rãi, thoáng mát thì điều kiện tổ chức tương đối đơn giản. Ở những lớp học tương đối nhỏ trong hoàn cảnh hiện nay thì trường vẫn đảm bảo giãn cách.



Học trực tiếp an toàn là khả thi

Trao đổi về kế hoạch mở cửa các khối lớp khác sau thời gian thí điểm, ông Đức nhận định, quan điểm của của thành phố là các trường, các địa phương đang thử nghiệm cần chủ động cân nhắc, an toàn đến đâu thì mở cửa đến đó.

Ông Dương Anh Đức cho rằng việc triển khai học trực tiếp an toàn đến thời điểm hiện tại là khả thi. Ảnh: E.B

“Hy vọng sau hai tuần này, sau khi nghiên cứu lắng nghe ý kiến chung của ngành giáo dục thì các trường thấy rằng việc tổ chức cho các cháu học tập là an toàn khả thi. Đương nhiên, phải chấp nhận việc thi thoảng sẽ xuất hiện một vài trường hợp F0, F1. Tuy nhiên, các trường hợp đó đã được ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế xử lý khá tốt, cho đến nay sức khỏe các cháu khá an toàn”, ông Dương Anh Đức nhận định.

Thông qua buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP.HCM cũng chia sẻ lời cảm ơn đến các ban ngành đã cố gắng trong thời gian qua - đặc biệt nhất là cảm ơn phụ huynh đã chia sẻ với thành phố, chia sẻ với ngành giáo dục và có những cam kết, hỗ trợ cho con em đi học.

Sau hai tuần thí điểm, ông Đức kỳ vọng thành phố sẽ có những phương án mở rộng dần dần, đưa cuộc sống trở lại bình thường, đưa môi trường học tập của thành phố chúng ta trở lại bình thường nhất có thể.

Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: M.Q

"Việc học tập, khâu kiến thức, việc các cháu được gặp nhau trực tiếp để có thể chia sẻ, giao lưu và có những kinh nghiệm trong cuộc sống là điều hết sức quan trọng. Do đó thành phố sẽ nỗ lực hết sức mình để chúng ta có thể tạo ra môi trường học tập và giúp cho con em chúng ta có tương lai xán lạn hơn".

Xử lý tốt F0, phụ huynh - học sinh yên tâm

Trường THPT Trưng Vương là một đơn vị xuất hiện học sinh là F0 trong tuần đầu tiên tổ chức học trực tiếp. Trao đổi về điều này, bà Lương Bích Nga – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngày 14/12, (1 ngày sau khi học sinh tới trường học trực tiếp trở lại), trường đã xuất hiện ca mắc Covid-19.

Sau khi phát hiện, nhà trường đã xử lý đúng quy trình Sở Y tế đã đưa ra. Tuy nhiên, tinh thần của phụ huynh và học sinh ban đầu rất lo lắng. Do đó, ngay buổi học hôm sau (15/12), lớp vắng một nửa sĩ số. Sau khi thấy nhà trường tổ chức khử khuẩn, chuyển toàn bộ học sinh sang phòng học đặc biệt, giãn cách học sinh và giáo viên thì các phụ huynh và các em học sinh cảm thấy yên tâm và đi học trở lại. Đến ngày 20/12, ngoài những F1 buộc phải ở nhà thì các em đã đi học đầy đủ.

Nhà trường cũng có sổ điện tử hằng ngày để phụ huynh nắm được thông tin về số ca F0, F1 để lưu ý phòng ngừa. Ngoài ra, nhà trường cũng nâng cao công tác của giáo viên chủ nhiệm, nắm bắt, chia sẻ và tư vấn tâm lý cho học sinh.

"Sau khi kết thúc 1 tuần học tập trực tiếp, ngày 19/12, nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh về việc cho con em tiếp tục đi học. Rất vui là kết quả 100% phụ huynh đồng thuận cho học sinh tới trường" - cô Nga chia sẻ.