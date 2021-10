Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại ở Thủ Thiêm

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình tại kỳ họp. Ảnh: Long Hồ

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, kết quả thực hiện chủ đề năm 2021 là "năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư" có nhiều kết quả. Trong đó, về xây dựng chính quyền đô thị, UBND TP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 131 của Quốc hội và Nghị định số 33 của Chính phủ với 12 nhiệm vụ, nội dung công việc cụ thể.



Kết quả đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Hiện nay TP.HCM tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng của TP.Thủ Đức, triển khai xây dựng đề án phân cấp, ủy quyền và đề án cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố này…

Về kết quả môi trường đầu tư, TP.HCM đã chủ động làm việc với các cơ quan Trung ương để tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm của thành phố như dự án chống ngập, vốn cấp phát cho tuyến Metro số 1, dự án Lotte…

Đồng thời chủ động tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp trên lĩnh vực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật và ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cho biết, một trong những giải pháp trọng tâm để cải thiện môi trường đầu tư là kiện toàn, đổi mới mô hình hoạt động tổ công tác đầu tư.

TP cũng quyết định thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình nêu 7 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021: Triển khai các giải pháp tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Coivd-19 an toàn, hiệu quả; các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi kinh tế; thúc đẩy các dự án đầu tư công; công tác ngân sách tài chính, quy hoạch đô thị; an sinh xã hội, giáo dục và văn hóa - xã hội; quốc phòng an ninh và trật tự xã hội, đối ngoại…

Triển khai các giải pháp tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Coivd-19 an toàn, hiệu quả. Ngoài ra, TP ban hành kế hoạch chi tiết triển khai 11 chiến lược phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cho biết thêm, TP.HCM tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đẩy nhanh tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc ở những dự án trọng điểm như dự án giải quyết ngập do triều ở khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), dự án Metro số 1, đấu giá các khu đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm...