Phó Cục trưởng Cục An ninh, Kinh tế làm tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Ngày 31/5, tại Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về việc điều động đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Phó Cục trưởng Cục An ninh, kinh tế Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ ngày 1/6/2022.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng cho đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Ảnh: T.A

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho đại tá Nguyễn Hữu Hợp.

Tại buổi lễ, Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hợp hứa sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc công an tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang của Công an tỉnh Quảng Bình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình tin cậy, giao phó.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.A

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm, đồng thời, yêu cầu, cương vị công tác mới là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ nhanh chóng nắm bắt công việc, duy trì trật tự, kỷ cương tại các đơn vị, chú ý đến quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.