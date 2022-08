Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông làm Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình

Ngày 15/8, Công an tỉnh Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhận công tác, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Đỗ Thanh Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Ảnh: CAHB

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đánh giá cao những kết quả mà đại tá Lê Xuân Minh và đại tá Đỗ Thanh Bình đã đạt được trong thời gian qua.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng đại tá Đỗ Thanh Bình được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, yêu cầu đại tá Đỗ Thanh Bình trên cương vị công tác mới tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Công an tỉnh Hòa Bình, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.



Đại tá Đỗ Thanh Bình sinh năm 1976, quê quán Tiền Hải, Thái Bình. Ông Bình là Tiến sĩ Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm, được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực và trách nhiệm với công việc.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đại tá Đỗ Thanh Bình đã trải qua nhiều vị trí công tác và đạt được nhiều thành tích quan trọng.