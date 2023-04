Phó Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ (ngày 28/4), lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; điều động Thượng tá Nguyễn Trung Kiên – Phó Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận (Bộ Công an) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Trung Kiên – tân Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Chúc mừng nhân sự mới, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, tin tưởng Thượng tá Nguyễn Trung Kiên trên cương vị mới sẽ cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh cũng hy vọng tân Phó Giám đốc sẽ phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, xây dựng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên cam kết không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh, nhận quyết định điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.