Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 28/4, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Đại tá Cao Minh Huyền (trái) nhận lẵng hoa chúc mừng từ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an tỉnh, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn những cống hiến, đóng góp của Đại tá Cao Minh Huyền đối với lực lượng Công an Nghệ An trong thời gian qua.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng hi vọng rằng, thời gian tới, mặc dù công tác tại đơn vị mới, nhưng nguyên Phó Giám đốc Cao Minh Huyền vẫn luôn coi Công an Nghệ An là ngôi nhà của mình. Đặc biệt, trong vai trò mới là Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, tiếp tục dành sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ Công an Nghệ An trong thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời là cầu nối để tăng cường sự gắn kết giữa Công an Nghệ An với Công an Lào Cai trên mọi mặt công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Cao Minh Huyền mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, thông tin, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ để công an 2 tỉnh Nghệ An - Lào Cai tạo dựng mối quan hệ phối hợp, gắn bó mật thiết hơn trong thời gian tới.

Tân Giám đốc Công an Lào Cai cũng gửi lời chúc đến tập thể Công an Nghệ An sớm hoàn thành mục tiêu là Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền đã gửi lời tri ân và cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Ban Thường vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Đại tá Cao Minh Huyền sinh năm 1974, quê ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng – Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an.

Tháng 5/2020, Đại tá Cao Minh Huyền được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.