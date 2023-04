Thời gian qua, tình trạng hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường, đỗ xe sai quy định diễn ra tràn lan tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Điều này gây bất tiện cho người đi bộ, gây mất mỹ quan đô thị.

Về vấn đề này, tại buổi họp báo định kỳ chiều 13/4, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, phố đi bộ là điểm tham quan nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh có các tuyến đường bao quanh.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

“Khu vực này có nhiều cảnh quan đẹp thu hút người dân và du khách đến tham quan. Thời gian vừa qua xảy ra tình trạng đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán hàng rong. Công an thành phố đã tăng cường lực lượng xử lý nhắc nhở. Khi có mặt công an thì các đối tượng không xuất hiện, tuy nhiên khi không có công an thì các đối tượng mua bán hàng rong lại tái diễn vi phạm”, ông Hà cho biết

Theo ông Hà, việc xử lý những tình trạng trên tại phố đi bộ là cần thiết, vì đây là bộ mặt của thành phố. Để giải quyết về lâu dài, công an thành phố đã kiến nghị tăng thêm bãi đỗ xe phục vụ người dân, hạn chế người dân đỗ xe sai quy định. Tăng cường lực lượng thanh niên xung phong phối hợp với công an khu vực, lực lượng quản lý đô thị tuần tra đảm bảo an ninh trật tự.

Phố đi bộ Nguyễn hễ không thấy công an thì hàng rong lại xuất hiện. Ảnh: Quang Sung

“Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 1, Phòng CSGT tăng cường tuần tra, phối hợp lực lượng giữa quận và phường. Đây là bộ mặt của thành phố, do đó mong muốn người dân không mua bán hàng rong, xây dựng mỹ quan đô thị; chấp hành nghiêm luật giao thông và giữ gìn vệ sinh đô thị”, ông Hà nhấn mạnh.