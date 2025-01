Phó Giám đốc Công an Hà Nội thăm đại úy - cảnh sát hình sự bị thương khi làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an Hà Nội thăm đại úy - cảnh sát hình sự bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 24/1, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng chỉ huy một số phòng chức năng Công an Thành phố đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Đăng Khoa, cán bộ, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hai Bà Trưng, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.