Thăng cấp bậc hàm cho gần 6.000 cán bộ Công an Hà Nội

Công an TP.Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm năm 2022. Dịp này, gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội được thăng cấp bậc hàm, trong đó có 60 cán bộ là chỉ huy các phòng, công an các quận, huyện, thị xã.

Đáng chú ý, có 10 cán bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì, hạng Ba; 30 đồng chí vinh dự được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân"…

2 trong số gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội được thăng cấp bậc hàm năm 2022. Ảnh: ANTĐ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh và đề nghị từng cán bộ được thăng cấp bậc hàm đợt này tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cùng với đó không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, tập trung cao độ, vừa thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị cấp uỷ, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị cấp phòng, công an các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn… đoàn kết một lòng, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của cá nhân, của đơn vị để nỗ lực phấn đấu vươn lên trong công tác và chiến đấu, xây dựng đơn vị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…