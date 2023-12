Phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng ở Long An bị bắt

Chiều 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định Khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Lê Minh Luân, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) Cần Giuộc về tội tham ô tài sản.

Ngày 5/12, Vietbank chi nhánh Long An phát hiện thiếu 11,4 tỉ đồng tiền mặt một cách đáng ngờ tại Vietbank thuộc phòng giao dịch Cần Giuộc.

Ông Lê Minh Luân (36 tuổi) Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Vietbank Cần Giuộc về tội tham ô tài sản. Ảnh: Thiên Long

Để làm rõ, Vietbank chi nhánh Long An đề nghị Cảnh sát kinh tế tỉnh Long An vào cuộc.

Ông Lê Minh Luân, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Vietbank Cần Giuộc được xác định có liên quan.

Tại công an, ông Luân thừa nhận đã chỉ đạo giao dịch viên hạch toán khống các giao dịch. Theo đó, nộp tiền vào tài khoản của ông tại Vietbank nhưng không có tiền mặt thực tế 2 giao dịch với số tiền 10 tỉ đồng.

Chuyển tiền ngoài hệ thống bằng tiền mặt vào tài khoản của ông Lê Minh Luân tại Vietcombank nhưng không có tiền mặt thực tế 3,1 tỉ đồng.

Sau khi tiền được nộp vào tài khoản thì Lê Minh Luân thực hiện chuyển tiền trên kênh Mobile banking cho 7 chủ tài khoản tại 6 ngân hàng.

Đến cuối ngày 5/12/2023, ông Luân bồi hoàn trên 1,6 tỉ đồng.

Số tiền mà Luân chiếm đoạt của Vietbank Phòng giao dịch Giuộc để sử dụng cho mục đích cá nhân là trên 11,4 tỉ đồng.