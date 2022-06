Bắt cán bộ địa chính xã hứa hẹn làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền của dân

Chiều 28/6, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với Viện kiểm sát khởi tố đối tượng Nguyễn Duy Dũng (SN 1985) trú tại xóm 2, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) về tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".



Đối tượng Nguyễn Duy Dũng tại Cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương. Ảnh CANA

Trước đó, tháng 4/2021 sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, UBND huyện Đô Lương buộc thôi việc đối với Nguyễn Duy Dũng - nguyên là cán bộ địa chính xã Lạc Sơn và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương.

Trong quá trình điều tra, được biết từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2021, khi đang là cán bộ địa chính thuộc UBND xã Lạc Sơn, Nguyễn Duy Dũng đã lợi dụng việc một số hộ dân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hứa hẹn sẽ làm giúp để chiếm đoạt tài sản. Do tin tưởng Dũng là cán bộ địa chính nên một số người dân đã giao tiền cho Dũng để làm sổ đỏ.

Toàn bộ số tiền thu được, Nguyễn Duy Dũng tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Duy Dũng khai nhận đã chiếm đoạt số tiền 51 triệu đồng của 5 người dân ở xã Lạc Sơn.

Ngoài ra, Dũng còn chiếm đoạt tiền của một số người dân khác cũng với thủ đoạn tương tự.