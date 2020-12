Phó Thống đốc Đào Minh Tú hiến kế giúp người dân miền Trung - Tây Nguyên khắc phục sau bão, lũ

Ngày 4/12, tại thành phố Tam Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giải pháp tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Ngân hàng chung tay miễn giảm, xóa nợ sau bão, lũ.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh: "Tình trạng bão lũ đặc biệt lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên vào mùa bão năm nay được đánh giá là đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sản xuất và sinh hoạt của người dân khu vực. Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, ngành ngân hàng đã và đang quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về tín dụng, lãi suất ngân hàng".

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Cũng theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, Ngành Ngân hàng đã rất nỗ lực và vào cuộc tích cực để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, NHNN đã ban hành các Công văn 7751/NHNN-TD ngày 23/10/2020 và 8247/NHNN-TD ngày 12/11/2020 chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) khẩn trương áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm, hạ lãi suất vay vốn, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn để tạo điều kiện cho khách hàng giảm bớt áp lực về tài chính, tiếp cận vốn vay khôi phục sản xuất sau bão lũ; hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử lý khoanh nợ theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hoàn thiện các thủ tục gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngân hàng, tổ chức tín dụng chung tay miễn giảm, xóa nợ sau bão, lũ tại miền Trung, Tây Nguyên

"Đồng thời, NHNN cũng đã chỉ đạo kịp thời các TCTD tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các gia đình bị thiệt hại, thực hiện công tác an sinh xã hội đối với những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề và chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn về con người và tài sản, kho quỹ trong quá trình mưa lũ, thường xuyên cập nhật các thông tin để có giải pháp xử lý kịp thời", ông Tú nhấn mạnh.

Quan cảnh Hội nghị giải pháp tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, lãnh đạo NHNN chi nhánh Quảng Nam, Quảng Bình, Kon Tum, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế...là một trong những tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng đã báo cáo về công tác hỗ trợ khắc phục thiệt hại trên địa bàn. Đại diện các TCTD tiếp tục thảo luận về giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ...Công tác hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại đã được các TCTD, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tích cực triển khai. Theo đó, đến 30/11, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ 262 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay cho dư nợ 31.958 tỷ đồng, cho vay mới 8.375 tỷ đồng; Riêng NHCSXH đang thực hiện thủ tục khoanh nợ 86 tỷ đồng, xóa nợ 470 triệu đồng.

Đề xuất hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt

Kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đề nghị, trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển bền vững của cả vùng miền Trung, Tây Nguyên, các đơn vị trong ngành Ngân hàng tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên thực hiện kịp thời các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, lãi suất và hoạt động ngân hàng của NHNN trên địa bàn.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh, sẽ chủ động phối hợp với các bên liên quan đẩy mạnh triển khai chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung, tạo điều kiện cho người dân có chỗ ở an toàn, ổn định vượt qua bão lũ...

Theo dõi diễn biến và ảnh hưởng của bão lũ trên địa bàn để chỉ đạo và giám sát các TCTD khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phối hợp với Sở, ban, ngành hoàn thiện hồ sơ đề nghị khoanh nợ (nếu có), báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện thủ tục xem xét, quyết định việc đề nghị khoanh nợ theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và 116/2018/NĐ-CP.

Các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Văn bản số 7751/NHNN-TD ngày 23/10/2020 tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ.

Người dân, nông dân, doanh nghiệp ở miền Trung, Tây Nguyên sẽ được hỗ trợ miễn giảm lãi suất vay, giãn nợ, xóa nợ do thiên tai bão, lũ gây ra

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định khách hàng có dư nợ vay bị thiệt hại để hoàn thiện các thủ tục gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ cho khách hàng theo quy định; Ưu tiên đảm bảo nguồn vốn để cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên; Chủ động phối hợp với các bên liên quan đẩy mạnh triển khai chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung, tạo điều kiện cho người dân có chỗ ở an toàn, ổn định vượt qua bão lũ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiến kế giúp người dân miền Trung - Tây Nguyên khắc phục sau bão, lũ

"Với tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng người dân, doanh nghiệp vùng Miền Trung và Tây Nguyên, ngành ngân hàng sẵn sàng cung ứng đủ vốn để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng người dân, doanh nghiệp, cũng như thực hiện các giải pháp tín dụng giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Để hoạt động tín dụng ngân hàng ngày càng hỗ trợ tốt hơn việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng và để thực hiện hiệu quả, thiết thực công tác hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngành Ngân hàng cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Bộ, Ngành và lãnh đạo các Tỉnh, Thành phố vùng Miền Trung và Tây Nguyên trong việc xác định, xác nhận thiệt hại của đợt bão lũ trên địa bàn để kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo quy định.

Người dân miền Trung đang dần khôi phục lại sau bão, lũ để ổn định cuộc sống

Sẽ hỗ trợ TCTD trên địa bàn trong công tác huy động vốn và phối hợp triển khai các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ phát triển lĩnh vực thế mạnh của vùng; chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; đẩy mạnh việc ủy thác nguồn vốn từ ngân sách địa phương qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh; đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn, cân đối nguồn hỗ trợ ngân sách cho các địa phương miền Trung và Tây Nguyên để thực hiện khoanh nợ theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Nghị định 116/2018/NĐ-CP và Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi chính sách cho vay xây nhà phòng tránh bão, lũ...

Với quyết tâm triển khai đồng bộ những giải pháp về tiền tệ, tín dụng của ngành ngân hàng, cùng với sự phối hợp của các Bộ, Ngành, Chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố vùng Miền Trung và Tây Nguyên trong việc hỗ trợ tháo gỡ kịp thời khó khăn cho người dân, doanh nghiệp sẽ góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của vùng…", ông Tú nhấn mạnh.