Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

Văn Phòng Chính Phủ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái được phân công làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL; đồng thời, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, hội nghị này rất quan trọng có sự tham dự của lãnh đạo của Bộ, Ngành, Trung ương và lãnh đạo 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Hội nghị là cơ hội để đưa các tiềm năng, thế mạnh của vùng ĐBSCL, đồng thời khắc phục những hạn chế, những tồn tại, phát huy những kết quả làm được.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị lần đầu tiên Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL, tại Bạc Liêu. Ảnh: Đa Danh

Hội nghị cần sự chia sẻ thẳng thắn, thực tế từ lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về các giải pháp trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển KT - XH của địa phương, liên kết phát triển vùng, chuyển đổi số, nâng cao các giá trị sản phẩm từ nông nghiệp, giao thông…

Vùng ĐBSCL đạt được kết quả khá toàn diện; trở thành vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước với nhiều sản phẩm chủ lực, nhất là lúa, tôm, cá tra, trái cây. Kinh tế tăng trưởng khá với chất lượng được cải thiện; quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2020 đạt khoảng 970 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,95% tổng GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt mức 56,02 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; nhiều dự án công nghiệp trọng điểm về năng lượng đi vào hoạt động…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vùng còn những hạn chế, bất cập phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của vùng như tăng trưởng kinh tế của vùng đang chậm lại; công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao phát triển chậm; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hạn chế; tỷ trọng xuất khẩu có xu hướng giảm, chủ yếu là xuất khẩu các sản phẩm nông - thủy sản có giá trị gia tăng thấp…

Các đại biểu tham gia Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đa Danh

Tại Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần có cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng ĐBSCL. Qua đó, nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về phát triển vùng ĐBSCL tại Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT – XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Hội nghị còn thảo luận các nội dung cơ bản về cơ chế, chính sách đặc thù của vùng, những nội dung liên kết, phối hợp các dự án có tính chất liên kết nội bộ vùng và liên vùng quan trọng đối với vùng ĐBSCL…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, các ý kiến thảo luận của các đại biểu, lãnh đạo các địa phương rất sát sao, đầy đủ với tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, hệ thống cơ sở hạ tầng của khu vực ĐBSCL.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, vùng ĐBSCL có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; là vùng cực Nam của Tổ quốc, là cầu nối nước ta với các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là các nước thuộc Tiểu vùng sông MeKong.

Đây cũng là vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước với nhiều sản phẩm chủ lực, nhất là lúa, tôm, cá tra, trái cây, giữ vai trò to lớn về môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực cho cả nước…

Về định hướng hoạt động của Hội đồng Điều phối vùng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phải có những hành động cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng điều phối vùng, trong đó, cần tập trung vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, quy mô lớn; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hiệu quả cao, tối ưu hóa về giá trị nông nghiệp…

Quan trọng là thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu nông nghiệp phù hợp với từng vùng sinh thái, chủ động thích ứng, thực hiện hiệu quả các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giải quyết vấn đề sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún, hạn mặn; xây dựng chiến lược tổng thể bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước sông MeKong…