Phó Thủ tướng mong muốn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đắk Lắk có những cách làm hay

Ngày 14/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.



Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023 tại phường An Lạc (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn phường tham dự Ngày hội.

Phường An Lạc có diện tích rộng 586 ha với 11.805 nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 18,5%. Phường có 5 tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo.

Phường An Lạc là điểm sáng về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quá trình thực hiện có nhiều nội dung, hình thức phong phú, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và quần chúng nhân dân tham gia phong trào.

Đặc biệt, phường đã xây dựng được các mô hình hoạt động hiệu quả theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở như: Mô hình "Camera an ninh", "Tổ dân phố an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ", "Phường không tiếng pháo"… góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc đã phối hợp tổ chức 10 buổi tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với 2.640 lượt người tham gia; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được 38 viên đạn quân dụng các loại, 3 băng tiếp đạn, 1 khẩu súng quân dụng, 1 súng hơi, 17 viên pháo bi. Phường đã kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đại biểu uống rượu cần chung vui với nhân dân các dân tộc Tây Nguyên trong ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ với những cách làm hay; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu làm tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phải sâu sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì hằng năm, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân tham gia để thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Địa phương cần chú trọng xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm tốt và kịp thời khen thưởng các điển hình trong thực hiện phong trào.

Bên cạnh đó, địa phương cần thường xuyên phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới để nâng cao ý thức của nhân dân…

Tại Ngày hội, Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho 3 tập thể, 12 cá nhân là điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng quà cho già làng tiêu biểu, người có uy tín phường An Lạc. Đại diện chính quyền, già làng của buôn Tring 1, buôn Tring 2, buôn Tring 3 ký cam kết thực hiện mô hình "Buôn tôi tự quản".

Dịp này, một tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Công an; một tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; 2 tập thể, 4 cá nhân nhận Giấy khen của Công an tỉnh; 3 tập thể, 12 cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ… vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các buôn ký kết thực hiện mô hình buôn tự quản

Sau phần Lễ, đại biểu cùng đông đảo nhân dân hòa mình vào phần hội của Ngày hội. Phần hội diễn với các hoạt động sôi nổi, vui nhộn, ý nghĩa như: Múa xoang, nhảy sạp, giao lưu cồng chiêng và văn hóa, văn nghệ; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tổ chức các trò chơi dân gian, giải bóng chuyền nam/nữ; Diễn đàn Công an phường An Lạc lắng nghe ý kiến nhân dân; tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn cài đặt định danh điện tử…