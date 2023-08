Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo hội viên, nông dân, các cấp Hội ND trong tỉnh Đăk Lăk đã đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, hòa giải cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Câu lạc bộ (CLB) Nông dân với pháp luật ở thôn 1, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar là 1 trong những mô hình điểm của Hội ND tỉnh Đăk Lăk trong việc thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những năm qua, mô hình CLB Nông dân với pháp luật đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật đến với hội viên nông dân trên địa bàn xã Cư M'gar.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh Đăk Lăk kiểm tra tủ sách pháp luật của CLB "Nông dân với pháp luật" thôn 1, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar. Ảnh: Nguyễn Xuân

Lãnh đạo Hội ND xã Cư M'gar cho biết: CLB là mô hình sinh hoạt pháp lý tự nguyện của cán bộ, hội viên, nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu pháp luật, thông tin pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ban chủ nhiệm CLB còn thường xuyên tổ chức cho hội viên sinh hoạt theo từng chủ đề, gắn nội dung sinh hoạt với những vấn đề liên quan đến tình hình thực tế của địa phương như giao thông nông thôn, an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm và các biện pháp ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập cộng đồng dân cư.

Để mô hình CLB Nông dân với pháp luật ở thôn 1, xã Cư M'gar đi vào hoạt động hiệu quả, Hội ND tỉnh Đăk Lăk còn cung cấp các thiết bị như: Loa, amply, tivi và hỗ trợ xây dựng tủ sách pháp luật với các đầu sách liên quan đến các chính sách pháp luật, khoa học kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới…

Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật trong cộng đồng dân cư - từ khi được thành lập đến nay, CLB Nông dân với pháp luật ở thôn 1, xã Cư M'gar còn tham gia hòa giải thành công 48 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tiến hành tư vấn pháp luật cho 150 lượt hội viên nông dân trên địa bàn. Qua đó, những mâu thuẫn, vướng mắc, khiếu nại của nông dân đã được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương…

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND cùng cấp với các cấp Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Hội ND tỉnh Đăk Lăk đã phối hợp UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Trong 10 năm qua, Hội ND tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức 15 lớp tập huấn cho 1.500 cán bộ hội các cấp trong việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp Hội ND trong tỉnh Đăk Lăk tiếp nhận và phối hợp giải quyết 585 đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân; tham gia hòa giải thành 2.485 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân ngay tại cơ sở. Qua đó đã hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

