Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri Công an tỉnh Thái Nguyên

Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri là Công an tỉnh Thái Nguyên đã phản ánh, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác. Đồng thời, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, sau 18 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Quốc hội đã thông qua 20 luật, nghị quyết, cho ý kiến vào 4 dự án luật, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: Quân Trang).

Các cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng trước thành công của kỳ họp và hoạt động tích cực của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại kỳ họp.

Đồng thời, các cử tri đã phản ánh, kiến nghị với các Đại biểu Quốc hội một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực. Đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm đến chế độ, chính sách lực lượng công an trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, nhất là đối với lực lượng công an chính quy cấp xã; quan tâm đầu tư trang bị các thiết bị, máy móc và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; sớm ban hành văn bản hướng dẫn và chế tài xử lý các vi phạm liên quan đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh mạng…



Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các cử tri đều đúng, trúng, sát với thực tế công việc công tác.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền, trong đó, nhấn mạnh đến phản ánh của cử tri liên quan đến Luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, hiện nay, Chính phủ cùng các Bộ, ngành liên quan đang nghiên cứu, xem xét kỹ trước khi ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành luật, nhằm quản lý chặt chẽ hơn nữa các nội dung thông tin trên mạng xã hội. Những ý kiến còn lại không thuộc thẩm quyền, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.