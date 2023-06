Phó trưởng ban ở Huế “quậy tưng” tại điểm du lịch thừa nhận vi phạm do say xỉn Phó trưởng ban ở Huế “quậy tưng” tại điểm du lịch thừa nhận vi phạm do say xỉn

Cán bộ giữ chức phó trưởng ban ở Huế “quậy tưng” tại điểm du lịch đã có bản tường trình thừa nhận hành vi vi phạm do say xỉn. Ông này cũng bày tỏ ân hận sau sự việc.