Sẽ xử lý kỷ luật phó trưởng ban ở Huế “quậy tưng” tại điểm du lịch nghi do say xỉn

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sẽ xử lý nghiêm một cán bộ giữ chức Phó trưởng ban thuộc cơ quan này “quậy tưng” tại điểm du lịch nghi do say xỉn.