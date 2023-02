Ngày 4/2, nguồn tin từ UBND quận Tân Bình cho biết, ông Nguyễn Bá Thành - Chủ tịch UBND quận đã ký kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Khắc Huy - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Tân Bình và ông Phan Văn Quang - Phó Trưởng phòng GDĐT.

Đây là kết luận được đưa ra sau thời gian thụ lý đơn của ông Nguyễn Đình Tuấn - Chuyên viên Phòng GDĐT quận Tân Bình về việc tố cáo ông Trần Khắc Huy và ông Phan Văn Quang tham mưu, thực hiện chi tiền bồi dưỡng học sinh giỏi từ năm 2017 đến năm 2021 không đúng quy định của pháp luật và một số nội dung khác.

Phòng GDĐT quận Tân Bình bị yêu cầu rà soát tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi để nộp lại ngân sách

Theo kết luận của UBND quận Tân Bình, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của các năm học (từ năm 2017 đến năm 2021) có phân công giáo viên trường Bồi dưỡng giáo dục quận, công chức Phòng GDĐT quận tham gia dạy bồi dưỡng, quản lý lớp, hỗ trợ học sinh đi thi học sinh giỏi và đã thực hiện thanh toán với tổng số tiền 383.885.000 đồng cho giáo viên trường Bồi dưỡng giáo dục quận và số tiền 5.440.000 đồng cho 2 công chức Phòng GDĐT quận.

Tuy nhiên, UBND quận Tân Bình xác định, giáo viên trường Bồi dưỡng giáo dục quận nếu tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi trong giờ hành chính có thể xem là một hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của giáo viên trường này theo quy định và đã được thanh toán thông qua tiền lương hàng tháng từ nguồn ngân sách.

Đồng thời, tại điểm a Điều 12 Quyết định số 2315/QĐ cho thấy, giáo viên trường Bồi dưỡng giáo dục quận không có các hoạt động như dạy bồi dưỡng cho đối tượng là học sinh, hỗ trợ học sinh giỏi đi thi, quản lý lớp bồi dưỡng học sinh giỏi nên việc phân công một số giáo viên trường Bồi dưỡng giáo dục quận dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, quản lý lớp, hỗ trợ học sinh giỏi đi thi là không đúng quy định.

Về việc phân công cho 2 công chức Phòng GDĐT quận tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh đi thi (năm 2017), UBND quận Tân Bình cũng xác định là không đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điểm 4.2 Điều 4 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 5/4/2006 của UBND quận Tân Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng GDĐT (có hiệu lực đến ngày 4/10/2018).

Do đó, việc thanh toán tiền dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, quản lý lớp, hỗ trợ học sinh giỏi đi thì cho giáo viên trường Bồi dưỡng giáo dục quận, công chức Phòng GDĐT quận là không đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm thuộc về ông Phan Văn Quang (công chức lập danh sách phân công giáo viên trường Bồi dưỡng giáo dục quận, công chức Phòng GDĐT quận) và ông Trần Khắc Huy (công chức ký, phê duyệt chứng từ thanh toán, quyết toán).

UBND quận Tân Bình yêu cầu ông Phan Văn Quang và ông Trần Khắc Huy phải rà soát tổng số tiền đã thanh toán cho giáo viên trường Bồi dưỡng giáo dục quận và công chức Phòng GDĐT quận về việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh giỏi đi thi trong giờ làm việc không đúng hoạt động, chức năng, nhiệm vụ để thu hồi nộp ngân sách theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Trần Khắc Huy cũng phải thu hồi nộp ngân sách số tiền 5.657.200 đồng do thanh toán, quyết toán vượt so với dự toán được phê duyệt hoặc không được phê duyệt dự toán. Tương tự, ông Huy cũng phải thu hồi nộp ngân sách số tiền 813.000 đồng do thanh toán, quyết toán số tiền nhiều hơn so với số tiền của chứng từ kế toán.