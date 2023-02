CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3/2022. Hôm 24/10/2022, gia đình CEO Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi Viện KSND TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị được đặt tiền bảo đảm để bị can được tại ngoại chữa bệnh.

Trước đó, hồi tháng 3/2022, CQĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với CEO Nguyễn Phương Hằng. Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan lên làm việc như ông Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi).