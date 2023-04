Ngày 15/4, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Nông (SN 1976, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Theo nội dung cáo trạng, vào năm 2020, Nông cho anh Trần Vân Nam (SN 1974, tạm trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) số tiền 60 triệu đồng, anh Nam đã trả được 10 triệu đồng.

Số tiền còn lại, Nông đã nhiều lần đòi nhưng anh Nam không trả và cố tình lẩn tránh. Mặc dù nhiều lần nhắn tin đe dọa, nhưng vẫn không thấy anh Nam trả tiền, nên khoảng tháng 7/2022, Nông nảy sinh ý định đốt nhà của anh Nam.

Nông mua 1 bộ hàn đá gió mini và 7 lít xăng đem về để trên gác chờ thời cơ thực hiện hành vi phạm tội.

Cuối tháng 7/2022, Nông đem bộ hàn gió đi đến nhà của anh Nam rồi cắt thủng một lỗ nhỏ trên cửa sắt thoát hiểm phía sau nhà, sau đó Nông nhét một miếng vải và châm lửa đốt. Do lửa cháy nhỏ nên Nông bỏ về, gia đình anh Nam không phát hiện vụ việc.

Bị cáo Nguyễn Văn Nông tại tòa. Ảnh: D.B

Đến khoảng 2h ngày 10/8/2022, Nông tiếp tục điều khiển xe mô tô đến nhà anh Nam. Nông ra phía sau nhà anh Nam, sử dụng bộ hàn gió đá cắt rộng lỗ thủng trên cửa sắt thoát hiểm đã cắt trước đó đủ nhét ống nhựa để đổ xăng vào nhà.

Khi cắt xong, Nông thu gom bộ dụng cụ hàn rồi quay trở về nhà cất giấu. Nông lấy can nhựa có chứa khoảng 7 lít xăng từ nhà mình đã chuẩn bị từ trước rồi quay lại vị trí cửa thoát hiểm phía sau nhà anh Nam.

Nông sử dụng đoạn ống nhựa tự chế, một đầu gắn vào can xăng, một đầu luồn qua lỗ thủng trên cửa sắt thoát hiểm rồi đổ hết 7 lít xăng vào nhà anh Nam qua ống nhựa trên. Sau đó, Nông đặt can nhựa rỗng sát cửa thoát hiểm và dùng bật lửa mang theo châm lửa đốt áo thun đã được tẩm xăng, ném về phía can xăng.

Thấy lửa cháy lớn, Nông điều khiển xe mô tô quay về nhà của mình.

Lúc này, chị Trần Thị Hòa (SN 1977, là vợ anh Nam) phát hiện nhà bị cháy nên hô hoán, cùng anh Nam và hai con mở cửa trước để thoát ra ngoài. Tài sản trong nhà bị thiệt hại là hơn 7 triệu đồng.

Tại tòa, Nông khai không có chủ đích giết gia đình anh Nam mà vì quá tức giận trước việc anh Nam chây ì trả nợ nên muốn hù dọa. Trước đó, mỗi lần bị cáo đến đòi nợ đều bị vợ anh Nam chửi bới, xúc phạm nên mới giận quá mất khôn, suy nghĩ không đến nơi đến chốn mà phạm tội.

HĐXX TAND TP..Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Văn Nông 18 năm tù về tội "Giết người" và tội 2 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản", tổng hợp hình phạt mà Nông phải chấp hành là 20 năm tù.