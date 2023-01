Phong thủy nhà ở: 4 điều kiêng kỵ khi dọn dẹp để năm mới suôn sẻ, phát lộc

Theo phong thủy, việc quét sạch bụi bặm, vứt bỏ đồ cũ nát để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán còn có ý nghĩa "bỏ cũ đón mới", nhằm quét sạch mọi điều xui xẻo, chào đón những điều tốt lành trong năm mới.

Tuy nhiên, trong quá trình quét dọn nhà cửa, người xưa dặn có một số nơi không chạm vào hay di chuyển để tránh phá hủy phong thủy gia đình, khiến năm mới gặp chuyện xui xẻo, tài lộc bị thất thoát.

1. Phong thủy nhà ở: Không di chuyển giường

Việc dọn dẹp ngày cuối năm chú trọng dọn sạch mọi ngóc ngách trong nhà. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không được tùy ý thay đổi trang trí nội thất chỉ để trông sạch sẽ. Càng không được phá dỡ, đập bỏ, "động thổ" chỉ để gọn gàng hơn.



Theo phong thủy, bạn không nên điều chỉnh giường trong phòng ngủ của gia chủ, điều này không chỉ dẫn đến những điều không may mắn trong năm tới mà còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ vào ban đêm.

Theo phong thủy, bạn không nên điều chỉnh giường trong phòng ngủ của gia chủ

Nếu như năm mới bạn gặp xui xẻo vì chuyển giường thì thật sự là tổn thất không đáng có. Ngoài ra, nếu bạn di chuyển giường bừa bãi cũng sẽ ảnh hưởng đến hòa khí giữa các thành viên trong gia đình.

Do đó, khi bạn đang dọn dẹp hãy nhớ không di chuyển giường và không tự ý di chuyển một số vật dụng lớn trong nhà như bàn thờ, sofa...

2. Phong thủy nhà ở: Không nên cãi nhau

Để dọn dẹp nhà cửa càng sớm càng tốt, tất cả các thành viên trong gia đình sẽ đều phải xắn tay áo để cùng dọn dẹp, từ người già đến trẻ em. Việc bận rộn, hối thúc lẫn nhau có thể không tránh khỏi việc lời qua tiếng lại, không thống nhất về quan điểm.

Tránh cãi vã để giữ hòa khí, vui vẻ trong ngày Tết

Tuy nhiên, dù thế nào bạn cũng cần tránh cãi cọ vào những ngày này, nếu không vui cũng phải kìm chế, chớ cãi vã. Nếu chưa thống nhất ý kiến có thể lựa chọn nói chuyện sau, đợi khi bình tĩnh vui vẻ hãy nói.

Điều này cũng sẽ giúp gia đình cùng nhau sống một năm tốt đẹp và đón chào năm mới bình an, hạnh phúc. Ngày lễ Tết là ngày sum họp trong năm, chẳng mấy khi gia đình được tề tựu đông đủ, bạn đừng vì chuyện nhỏ mà làm tổn thương sự bình yên của gia đình.



3. Phong thủy nhà ở: Không nên đặt quá nhiều cây cao trong nhà

Mỗi khi Tết đến, nhiều người sẽ thích mua các cây cảnh, loài hoa để trang trí cho nhà cửa. Mặc dù trong nhà có nhiều hoa lá sẽ rất rực rỡ, có không khí Tết nhưng nếu trong nhà trồng quá nhiều cây xanh không những trông xấu xí mà còn có vẻ u ám, không khí rất nặng nề.

Theo phong thủy, nhiều cây quá cao đặt trong nhà cũng sẽ cản trở mọi vận may vào nhà.

Vì vậy, nếu bạn đặt quá nhiều cây xanh trong nhà, bạn phải di chuyển một số ra ngoài.

Theo phong thủy, bản thân ngôi nhà thuộc thổ ngũ hành. Nếu đặt quá nhiều cây sẽ không tốt. Đồng thời, nếu nhiều cây quá cao đặt trong nhà cũng sẽ cản trở mọi vận may vào nhà.

Do đó, bạn chỉ cần mua một vài chậu cây may mắn trước Tết Nguyên đán bày trong nhà để mang lại may mắn cho gia đình là đủ. Nếu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người.

4. Phong thủy gia đình: Không giữ đồ phế thải, cũ nát trong nhà

Khi dọn dẹp nhà cửa, cần phải giữ sạch sẽ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đặc biệt phải lau sạch bụi bẩn trong bếp, lau sạch phòng tắm. Một ngôi nhà sáng sủa, sạch sẽ vào năm mới sẽ khiến tương lai của chúng ta tươi sáng hơn.

Mọi người đừng giữ nhưng quần áo bẩn, vật dụng nhỏ cũ nát không dủng đến. Bạn nên mạnh tay loại bỏ vì nhiều người "tiếc của giời" giữ lại đồ cũ nhưng cuối cùng cũng không sử dụng đến, chỉ khiến gia đình chật chội, bụi bặm.



Nếu những đồ cũ này không được vứt bỏ kịp thời, ngôi nhà sẽ trông bừa bộn mà theo phong thủy như vậy Thần Tài sẽ không ghé thăm nhà bạn, tài lộc cũng không đến.