Phong thủy nhà ở: Đừng đặt cây cảnh bừa bãi kẻo gặp xui xẻo, tài lộc thất thoát, sức khỏe sa sút

Theo người xưa, cây cảnh trồng trong nhà có quan hệ mật thiết với phong thủy nhà ở. Có thể thấy, cây cảnh có tác dụng tăng may mắn, vận khí cho ngôi nhà hơn là cây trồng ngoài trời.

Những ngôi nhà có phong thủy tốt thường không thể tách rời việc trồng nhiều cây trong nhà, tạo thành trường may mắn trong nhà.



Trong thiết kế nội thất phong thủy, mặc dù hầu hết các loại cây đều có thể mang lại vẻ đẹp cho gia đình nhưng người xưa có rằng không phải loại cây nào cũng có thể đặt trong nhà.

Trong phong thủy, việc chọn đúng cây cảnh, đặt đúng vị trí sẽ làm tăng vận may cho ngôi nhà, giúp chiêu phúc, vượng lộc còn đặt sai vị trí sẽ làm hỏng vận may của bạn.

Dưới đây là 1 số lưu ý quan trọng trong việc lựa chọn cây cảnh trồng trong nhà giúp phong thủy gia đình tốt hơn.

1. Cách chọn cây cảnh phong thủy để tăng may mắn cho gia đình

Khi sử dụng cây cảnh để tăng sự thoải mái trong nhà, việc lựa chọn cây là rất quan trọng. Trước hết hãy chọn những loại cây tốt cho sức khỏe.

Bởi vì một số loại cây cảnh có thể có tác dụng phụ đối với cơ thể con người và gây hại cho sức khỏe con người.

Nên chọn cây lá lớn, mạnh khỏe, có ý nghĩa. Ảnh minh họa shutterstock

Thứ hai, bạn có thể chọn những cây thường xanh quanh năm để việc cải thiện môi trường trong nhà mà không sợ cây bị ảnh hưởng bởi các mùa.

Thứ 3: Nên chọn các cây có tên gọi tốt, ngụ ý về tài lộc, sức khỏe may mắn như kim ngân, kim tiền, cành vàng lá ngọc, kim ngân lượng, sống đời...

Thứ 4: Cần chọn hình dáng của cây: Hình dáng cây cảnh tốt nhất là rộng và tròn, lá xanh, sáng bóng, vóc dáng khỏe mạnh. Những cây cảnh như vậy có sức sống dồi dào, có tác dụng phát huy vận may.

Bạn có thể đặt cây cảnh này ở những vị trí thịnh vượng của gia đình như sảnh, phòng khách, phòng làm việc...

Còn ở vị trí dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài như ban công, sân trước hoặc sân sau có thể đặt những cây có lá sắc nhọn, gai nhọn như xương rồng sẽ có tác dụng xua đuổi tà ma, bảo vệ ngôi nhà khỏi các luồng năng lượng xấu.

Cây cảnh thuộc hành ngũ hành Mộc nên đặt cây ở hướng Đông và hướng Bắc là tốt nhất. Ảnh minh họa archive.curbed

2. Vị trí nào trong nhà thích hợp để đặt cây hợp phong thủy?

Trong phong thủy thiết kế nội thất, những vị trí đặt cây cảnh trong nhà khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau.

Phân tích ngũ hành cho thấy: phương Đông là Mộc, phương Tây là Kim, phương Nam là Hỏa, phương Bắc là Thủy và trung tâm là Thổ.

Cây cảnh thuộc hành ngũ hành Mộc nên đặt cây ở hướng Đông và hướng Bắc là tốt nhất, vì hướng Đông thuộc hành Mộc, là cung cơ bản của thực vật nên đặt cây ở đây sẽ có lợi cho gia đình hòa thuận. Phía Bắc là Thủy, Thủy sinh Mộc, cây trồng ở đây sẽ như cá gặp nước, có thể làm ăn phát đạt.

Có thể kể đến nhưng cây cảnh như: cây ngọc bích, cây phát tài, cây ngân hậu, cây ngũ gia bì, cây công đuôi xanh, cây kim ngân, cây trầu bà thuỷ sinh, cây vạn niên thanh bò, cây trường sinh...

Trung tâm là Thổ, Mộc khắc Thổ là điềm không may mắn, vì vậy cũng không nên đặt cây cảnh ở đây. Ảnh minh họa latimes

Hướng Nam là Hỏa, Mộc sinh Hỏa, vị trí này tượng trưng cho danh vọng và địa vị, một số loại cây có thể đặt thích hợp nhưng không nên quá nhiều.

Các cây cảnh bạn có thể lựa chọn như hoa hồng, cây hạnh phúc, cây trúc bách hợp hoặc các loại cây leo như hoa giấy, hoa hồng leo và 1 số cây ăn quả.

Hướng Tây và ở trung tâm ngôi nhà không có lợi cho việc đặt cây cảnh , vì hướng Tây là Kim, Kim khắc Mộc không có lợi cho cây trồng phát triển. Còn trung tâm là Thổ, Mộc khắc Thổ là điềm không may mắn, vì vậy cũng không nên đặt cây cảnh ở đây.



Ngoài ra, mối quan hệ giữa cây cảnh và hướng cũng phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ và ánh sáng trong nhà. Những bức tường trong nhà cũng sẽ ảnh hưởng đến cây cảnh. Vì vậy, bạn cũng nên lựa chọn cây cảnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nên đặt cây cảnh lá lớn ở phòng khách Ảnh minh họa sandiegohomegarde

3. Khi đặt cây cảnh trong nhà cần chú ý điều gì?

Để đạt được hiệu quả phong thủy tốt nhất trong ngôi nhà của bạn, việc bố trí cây xanh là rất quan trọng.

Trước hết, cây nên đặt ở vị trí có ánh sáng, thông gió tốt để cây cảnh phát triển ngày càng tốt hơn, từ đó gia tăng tài lộc cho ngôi nhà. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cảnh và gây bất lợi cho vận may của ngôi nhà.

Thứ hai, không thể đặt cây trên lối đi mà mọi người thường qua lại trong nhà. Sự di chuyển có thể gây va chạm, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, làm cho cây trông thiếu sức sống, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ phong thủy của ngôi nhà.

Cây cảnh không nên quá mất cân đối với kích thước của không gian, nếu căn phòng nhỏ hãy chọn những cây nhỏ và siêu nhỏ. Ảnh minh họa thesill

Thứ 3: Cây cảnh không thể được đặt ở trung tâm của ngôi nhà vì trung tâm của ngôi nhà thuộc về Thổ trong ngũ hành. Nếu đặt cây xanh ở trung tâm ngôi nhà sẽ khiến ngũ hành xung đột. Mộc khắc Thổ sẽ kiềm chế khí thổ trong nhà và ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy của ngôi nhà.

Đồng thời, nếu đặt cây cảnh ở trung tâm ngôi nhà cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của gia đình, cản trở đi lại và ảnh hưởng thẩm mỹ của toàn bộ ngôi nhà.

Thứ 4: Cây cảnh không nên quá mất cân đối với kích thước của không gian, nếu căn phòng nhỏ hãy chọn những cây nhỏ và siêu nhỏ.

Nếu căn phòng rộng, hãy chọn những cây lớn hơn. Đồng thời, lá cây cảnh phải được giữ sạch sẽ để tiếp tục duy trì được sức sống, giúp thúc đẩy sự may mắn trong phong thủy ngôi nhà.

Xương rồng nên trồng ở các vị trí yếu của ngôi nhà. Anh minh họa sandiegohomegarde

4. Những loại cây cảnh nào không nên đặt trong nhà?

Ở góc độ phong thủy, một số cây trồng trong không gian nhà ở sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà và dễ khiến gia chủ bị hao tài, xui xẻo.

Từ đặc tính của thực vật, một số loại cây cảnh có mùi rất nồng, có thể chứa chất độc hại, việc đặt những cây này trong không gian dân cư sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Vì vậy, mặc dù hầu hết các loại cây cảnh đều có thể mang lại những cải thiện cho môi trường sống của chúng ta, bao gồm cả phong thủy và may mắn trong nhà, nhưng không phải tất cả các loại cây đều có tác dụng như vậy.

Trạng nguyên là cây cảnh có độc tố, nên thận trọng khi đặt trong nhà. Ảnh minh họa Min.news

Dưới đây là 1 số cây cảnh có độc mà bạn nên thận trong khi đặt trọng nhà, có thể khiến sức khỏe của ia chủ bị ảnh hưởng, từ đó thất thoát may mắn và tài lộc:

Hoa thủy tiên : Hoa thủy tiên hơi độc và chứa chất kiềm độc, tiếp xúc thường xuyên với nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và không nên đặt trong không gian trong nhà.



Cô tòng lá mít: Cây cảnh cô tòng là một loại cây độc và đừng ăn nhầm. Nhựa cây của cô tòng có độc, đặc biệt nếu nhà bạn có em bé thì đừng bày nó trong nhà.



Hoa ly: Mùi của hoa ly sẽ đặc biệt nồng nặc vào ban đêm, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tiếp xúc lâu dài thậm chí có thể gây ra các triệu chứng như tức ngực, khó chịu, chóng mặt và khó chịu. Vì vậy, không nên đặt hoa ly trong nhà.

Nên đặt cây cảnh lá lớn ở phòng khách. Ảnh minh họa interiorcompany

Nhưng loài hoa có mùi nồng khác cũng không nên đặt trong nhà, đặc biệt là phòng ngủ kín như hoa nhài, dành dành, dạ lý hương... Nếu đặt chúng trong phòng ngủ kín, độ thông gió tương đối kém vào ban đêm mùi hoa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và sức khỏe của gia chủ.

5. Cây cảnh gì thích hợp đặt trong phòng khách?

Dù nhìn từ góc độ phong thủy hay thiết kế trang trí thì phòng khách là không gian vô cùng quan trọng trong toàn bộ ngôi nhà và cũng là không gian được nhiều người ưa chuộng nhất.

Vì vậy, phòng khách thịnh vượng hay không có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của gia chủ. Do đó, phòng khách nên trồng các loại cây thường xanh, lá to, lá dày và sáng bóng để phát huy sự may mắn.

Các loại cây thường dùng bao gồm: cây thường xanh, cây phát tài phát lộc, cây bàng Singarpore, thiên điểm, kim tiền, cây hạnh phúc, vạn tuế, trầu bà lá xẻ...

Không đặt quá nhiều cây cảnh trong phòng ngủ. Ảnh minh họa archive.curbed

6. Cây cảnh gì thích hợp đặt trong phòng ngủ?



Sự riêng tư của phòng ngủ chỉ đứng sau phòng tắm. Đây là nơi để nghỉ ngơi cần yên tĩnh nên phòng ngủ tương đối khép kín.

Do đó, bạn đừng đặt những cây có mùi nồng hoặc mùi độc trong một không gian kín như vậy. Tốt nhất không nên đặt cây cảnh trong phòng ngủ.

Nếu muốn đặt có thể chọn 1 số cây nhỏ như lavender, lan chi... Hơn nữa, dù đặt loại cây cảnh gì trong phòng ngủ, hãy nhớ đừng đặt chúng trên bàn cạnh giường ngủ, có thể đặt hoặc treo ở vị trí cửa sổ thông gió, xa đầu giường.

(Theo Toutiao)