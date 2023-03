Khạc nhổ trên đường phố không phải là hành vi lịch sự. Nhưng trên con phố Royal Mile ở Edinburg, Scotland, việc khạc nhổ lại gần như trở thành một phong tục.

Đối tượng của sự khinh bỉ là một bức tranh khảm hình trái tim vô thưởng vô phạt được đặt trên những viên đá cuội của con phố, ngay phía tây của St. Giles Kirk. Được biết đến với cái tên "Trái tim của Midlothian", tấm biển đánh dấu nơi từng là nhà tù Old Tolbooth khét tiếng. Đó là nơi người dân Edinburgh tụ tập để treo cổ công khai và khạc nhổ vào cửa với thái độ khinh thường những người bị giam giữ bên trong.

Phong tục nhổ nước bọt kỳ lạ tại Scotland

"Nạn nhân" của khạc nhổ tại Scotland. (Ảnh: IT).

Old Tolbooth được xây dựng vào khoảng thế kỷ 14 để làm nơi ở của Hội đồng Burgh, tòa án và nhà tù. Nó cũng là nơi cư dân Edinburgh nộp thuế. Nhà tù Old Tolbooth chủ yếu được sử dụng để giam giữ những tử tù sắp bị treo cổ. Nhà tù nổi tiếng với điều kiện sống tồi tệ trong các phòng giam và các màn tra tấn man rợ. Ngoài thói quen tra tấn thông thường thời trung cổ, các bộ phận cơ thể của những tù nhân bị hành quyết, thường là đầu của họ, được trưng bày trên những chiếc gai. Năm 1581, sau khi Bá tước Morton, James Douglas, bị xử tử vì tội sát hại Lord Darnley, vương phi của Scotland, đầu của ông được trưng bày tới 18 tháng. Cái đầu bị chặt của James Graham, Hầu tước thứ nhất của Montrose, người đã chiến đấu trong cuộc nội chiến Scotland đã được trưng bày trong 5 năm.

Mô tả chi tiết nhất về điều kiện gây sốc của nhà tù Old Tolbooth đến từ nhà sử học thế kỷ 18, Hugo Arnot. Nhà tù, Hugo Arnot viết, không có không khí, ống dẫn nước hay nhà vệ sinh cá nhân. "Những thứ bẩn thỉu trong tù được ném vào một cái lỗ trong nhà ở chân cầu thang, người ta cho rằng nó thông với một cái cống. Nhưng có vẻ cái cống đấy bị tắc, khiến nhà tù ngập trong mùi hôi thối khó chịu.

Vị trí nhà tù Old Tolbooth là địa điểm người dân Scotland khạc nhổ lên như một phong tục. (Ảnh: IT).

Nhà tù ở trong tình trạng tồi tệ đến nỗi khi Mary, Nữ hoàng Scotland, đến thăm nhà tù vào năm 1561, bà đã ra lệnh phá hủy nó. Đáp lại, hội đồng thị trấn đã xây dựng một tòa nhà mới để các thành viên của Hội đồng Burgh có thể gặp gỡ. Họ cũng chia cắt phần cuối phía tây của St Giles', nơi sau đó được sử dụng cho các cuộc họp của Quốc hội và Tòa án Phiên họp. Tolbooth Cũ tồn tại thêm 250 năm nữa cho đến khi nó bị phá bỏ vào năm 1817.

Nhưng cư dân của Edinburgh vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ di sản của nơi này. Chỉ một năm sau, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Scotland, Walter Scott, đã viết cuốn "The Heart of Midlothian, một câu chuyện kể về nhà tù Old Tolbooth. Tiêu đề của cuốn sách ám chỉ trực tiếp đến Old Tolbooth", nơi được mọi người gọi là Trái tim của Midlothian kể từ thế kỷ 18. Cuốn sách được coi là tác phẩm hay nhất của Scott.

Ngay sau đó, trái tim bằng đá cuội đã được xây dựng tại nơi từng là lối vào nhà tù và các điểm đánh dấu bằng đồng biểu thị vị trí của tòa nhà. Kể từ đó, việc nhổ nước bọt vào trái tim để cầu may đã trở thành một phong tục địa phương.