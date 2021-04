Phụ huynh 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh dã man ở TP.HCM lên tiếng

Chiều 2/4, em N.P.T.T. và N.D.T.A. (cả 2 cùng sinh năm 2007, ngụ quận 10) được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho về nhà sau khi nhập viện điều trị chấn thương đầu, cổ do bị bạo hành.

Đây là hai thiếu niên trong clip bị bảo vệ dân phố đánh đập tại phòng giám thị của Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10) gây xôn xao dư luận.

Em T. và mẹ trở về nhà sau khi xuất viện vào chiều 2/4. Nguồn: Dân Trí

Thông tin từ Dân Trí: Theo chị M. (mẹ em T.), chị với chồng đã ly dị, hiện em T. đang sống cùng cha. Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, chị với người thân trong gia đình mới biết sự việc.

"Nếu con tôi phạm tội thì đã có pháp luật xử lý. Một bảo vệ dân phố sao có thể đánh đứa trẻ một cách dã man như thế", chị M. bức xúc.

Cùng tâm trạng, cha của em A. (xin giấu tên) trao đổi qua điện thoại cho biết, gia đình đã sốc khi xem clip con mình bị bảo vệ dân phố đánh trong căn phòng có nhiều người lớn mà không ai can ngăn.

Theo người này, sáng 1/4, Công an phường 14 (quận 10) thông báo cho gia đình lên bảo lãnh em A. vì đang bị tạm giữ do đột nhập vào trường và không nói về việc cháu bị đánh. Chiều tối cùng ngày, gia đình xem được clip em A. bị đánh tơi bời nên đến trụ sở công an để yêu cầu làm rõ.

Chiều 2/4, em A. được phụ huynh đưa lên Công an quận 10 để lấy lời khai và đưa đi giám định thương tích phục vụ công tác điều tra. Trong lúc chờ làm việc, các bảo vệ dân phố đến gặp xin lỗi gia đình vì đã quá nóng nảy và xin chịu chi phí bồi thường.

"Tôi nói đây đâu phải việc của em đâu mà nóng nảy, lỡ đánh chết người thì sao? Anh ta lúc này im lặng rồi bật khóc biết lỗi", cha em A. cho hay.

Bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên. Ảnh cắt từ clip

Như Dân Việt đã thông tin: Trước đó, sáng 1/4, một đoạn clip hơn 1 phút đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh hai thiếu niên bị người đàn ông mặc đồ dân phòng đánh trong phòng được cho là của một ngôi trường. Trong clip, người đàn ông mặc quần áo dân phòng dùng tay chân đấm, đá vào mặt một thiếu niên. Thiếu niên này không chống trả mà hứng chịu những cú đá thẳng vào mặt, người. Người đàn ông này còn đánh, đá tới tấp vào thiếu niên ngồi phía sau.



Đáng nói, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người lớn. Đoạn clip trên nhận khá nhiều bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều hết sức bất bình trước hành động của người mặc quần áo dân phòng trong đoạn clip.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Vy Tường Thụy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố, phường 14, quận 10, TPHCM xác nhận với báo chí clip hai thiếu niên bị người mặc đồ dân phòng đánh trong phòng giám thị của trường này.

Ông Thụy cho biết, gần đây, Trường THCS Nguyễn Văn Tố thường xảy ra trộm cắp, nhà trường đã báo cho công an phường hỗ trợ. Tối 31/3, hai thiếu niên nhảy tường vào trường, giáo viên phát hiện, hô hoán thì công an cùng dân phòng có mặt. Người đánh hai thiếu niên là bảo vệ khu phố 12, phường 14, quận 10 chứ không phải người của nhà trường.

Liên quan đến vụ việc, UBND phường 14, quận 10 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với bảo vệ dân phố trên. Hiện Công an quận 10 đang phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.