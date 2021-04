Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến cựu Phó Chủ tịch TP.HCM

Tối 2/4, theo nguồn tin của phóng viên, VKSND Tối cao ban hành quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 14/QĐ-VKSTC-V5, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án "Tham ô tài sản"; "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí"; "Thiếu trách nhiệm" xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Theo nội dung quyết định, VKSND Tối cao yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra bổ sung, xác định rõ thời điểm và thiệt hại gây ra từ hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trước đó, ngày 5/3/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra và chuyển bản kết luận cùng hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố các bị can Trần Vĩnh Tuyến (SN 1965, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Lê Tấn Hùng (SN 1963, Tổng Giám đốc Sagri) và 14 bị can trong vụ án "Tham ô tài sản"; "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Bị can Lê Tấn Hùng (SN 1963, Tổng Giám đốc Sagri) và Nguyễn Thị Thúy (SN 1966, Kế toán trưởng) bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí".

Theo Kết luận điều tra, Lê Tấn Hùng là người hiểu biết về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc Sagri năm 2016 đã chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thúy và các bị can cấp dưới lập 10 hồ sơ khống cho các cán bộ, công nhân viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở 16 nước để chiếm đoạt 13 tỷ đồng.

Bị can Lê Tấn Hùng.

Đồng thời, khi giữ chức Tổng Giám đốc, bị can Hùng còn vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí trong chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9).

Theo đó, Lê Tấn Hùng biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9) phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Dự án mới chỉ xây dựng được 80% công trình kỹ thuật hạ tầng, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng... nhưng bị can Hùng vẫn chỉ đạo cán bộ cấp dưới hoàn thiện thủ tục, đề nghị UBND TPHCM chấp thuận để chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Phong Phú với số tiền là 168 tỉ đồng.

Theo Kết luận điều tra, hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước 348 tỷ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án và 672 tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án.

Hành vi của Lê Tấn Hùng phạm tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí".

Trong vụ án này, CQĐT xác định, bị can Hùng là chủ mưu, chỉ đạo điều hành vừa là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn. Bị can Lê Tấn Hùng chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân.

Bị can Trần Vĩnh Tuyến.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng kết luận: Đối với bị can Trần Vĩnh Tuyến, với vai trò Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, bị can Tuyến biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9) phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bị can Trần Vĩnh Tuyến cũng chưa thành khẩn khai báo rõ về động cơ vụ lợi của bản thân và đồng phạm... đổ lỗi do tin tưởng cấp dưới tham mưu.