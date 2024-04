Phụ huynh bất ngờ trước thông báo tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp: Nhà trường lý giải

Phụ huynh bất ngờ trước thông báo tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp

Mới đây, nhiều phụ huynh của Trường THPT Hà Đông (Hà Nội) cho biết, rất bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Cụ thể, theo thông báo kế hoạch học tập năm học 2024-2025 với lớp 12, nhà trường đưa ra mức học phí cho hệ chất lượng cao (áp dụng toàn trường) là 22 triệu đồng/năm (tương đương 2,2 triệu đồng/tháng). Tiền tăng cường cơ sở vật chất phục vụ học sinh là 3 triệu đồng/năm.

Trường THPT Hà Đông. Ảnh: Định Nguyễn

Cùng với đó, nhà trường cũng thông báo các khoản thu hộ khác cho cả năm học gồm: Bảo hiểm y tế học sinh 681.000 đồng; đồng phục (mùa hè, mùa thu, mùa đông, thể thao, giáo dục quốc phòng) 3 triệu đồng; Hoạt động giáo dục trải nghiệm, học kỳ quân đội là 5 triệu đồng; Khám sức khỏe tại trường trường khi nhập học là 519.000 đồng; Dịch vụ hỗ trợ (nước uống, điện, sinh nhật, quà lưu niệm, kết nối thông tin, vệ sinh, sinh hoạt lớp, họp phụ huynh...) là 5 triệu đồng. Tổng tất cả số tiền các khoản thu đối với học sinh theo học lớp 12 là 39,2 triệu đồng/năm.

Theo phụ huynh, học phí 22 triệu đồng/năm là gấp đôi so với mức đang được áp dụng hiện hành bởi theo thông báo của nhà trường, từ năm học mới 2024-2025, nhà trường đổi mới toàn diện. Theo đó, học sinh lớp 12 sẽ được học hệ chất lượng cao, tăng cường kiến thức thi tốt nghiệp THPT và học 2 buổi/ngày (trước nay trường dạy học 1 buổi/ngày).

Trước vấn đề này, nhiều phụ huynh cho rằng, nếu việc tăng khoản thu được áp dụng đối với khóa học sinh lớp 10 mới sắp sửa vào trường sẽ dễ hiểu hơn bởi việc này do thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường.

Tin nhắn của giáo viên gửi trong nhóm khiến nhiều phụ huynh không hài lòng. Ảnh: PHCC

"Đối với nhiều học sinh đang theo học tại trường nếu tăng đột ngột gia đình khó khăn sẽ khó đáp ứng được và không thể theo học tại trường", một phụ huynh chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh K. - một phụ huynh có con theo học tại trường chia sẻ, theo thông báo, nhà trường yêu cầu đóng trước 10 triệu đồng, trước ngày 2/5 và trước ngày 10/6 phải đóng hết số tiền còn lại. Nếu không đóng, học sinh không tiếp tục theo học tại trường.

"Với các khoản thu nhà trường đề ra là thay đổi giáo viên, sửa sang lại cơ sở vật chất nhưng đến hiện tại chưa thấy điều gì mà đã yêu cầu phụ huynh đóng trước. Giáo viên trong lớp còn nhắn trong nhóm chung phụ huynh rằng: Nếu phụ huynh không đảm đương được tài chính phụ huynh chuyển cho con về trung tâm GDTX học phí gần 300.000 đồng/tháng, vẫn có bằng cấp 3 giống các trường công lập mà chỉ học 7 môn nhà trường không gây khó khăn. Việc nhắn như vậy thiếu tôn trọng phụ huynh", anh K. nói.

Ngoài ra, một số phụ huynh cũng cho rằng, mọi sự điều chỉnh cần có lộ trình và thông báo cho phụ huynh trước để còn có thời gian chuẩn bị.

"Không phải gia đình nào cũng có mấy chục triệu sẵn trong nhà chỉ để đóng tiền học cho con. Trong khi vừa mới thông báo ngày 22/4, trường yêu cầu đóng tiền trước ngày 2/5", một phụ huynh chia sẻ.

Trường thu hồi thông báo sau phản ứng phụ huynh

Liên quan đến vấn đề này, chiều 25/4 trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Bằng, cố vấn Trường THPT Hà Đông xác nhận, trước đó nhà trường có ban hành thông báo cho phụ huynh về thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh đang theo học tại trường và cho biết đã thu hồi sau phản ứng của phụ huynh.

Ông Bằng thừa nhận, thông báo đang khiến một số phụ huynh hiểu nhầm nhà trường tăng học phí không căn cứ. Theo ông Bằng, do chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp, nhà trường muốn thay đổi thời lượng học tập hàng ngày của học sinh từ 1 buổi/ngày lên 2 buổi/ngày để nâng cao kiến thức cho học sinh lớp 12 đủ trình độ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình phổ thông mới.

"Bản chất năm tới nhà trường không tăng học phí vì mức học phí hiện nay là 1,1 triệu đồng/tháng nhưng học sinh chỉ được học 1 buổi/ngày, không được học tăng cường các môn. Năm nay học sinh lên lớp 12 là năm thi tốt nghiệp chương trình giáo dục mới rất khó. Chính vì vậy, nhà trường muốn tăng thời lượng học tập các môn thi tốt nghiệp lên để các em đủ kiến thức nên sẽ học 2 buổi/ngày", ông Bằng nói.

Khi được đề cập quyết định về nội dung tăng cụ thể các tiết học, ông Bằng cho hay, hội đồng nhà trường đã xây dựng kế hoạch, đã hoàn thiện cơ bản xin gửi lại sau.

Về một số khoản thu khác, như tiền đồng phục 3 triệu (10 bộ đồng cho 5 loại) trong năm là nhiều so với học sinh, đại diện nhà trường cho rằng đây là việc để đảm bảo cho học sinh có đủ đồng phục mặc hàng ngày, đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, khắc phục tình trạng nhiều học sinh phải mặc áo ướt khi đi học.

"Học sinh có 10 bộ đồng phục cho năm học là số lượng vừa phải vì có đồng phục mùa hè, mùa thu, mùa đông, thể thao, giáo dục quốc phòng. Nhà tường không thu mà do đơn vị may mặc báo giá bao nhiêu thì học sinh thanh toán bấy nhiêu. Việc in ấn logo trường còn bù vào cho học sinh", ông Bằng chia sẻ.

Đối với tiền dịch vụ hỗ trợ 5 triệu đồng/năm, ông Bằng cho hay đây là để đảm bảo công bằng cho học sinh, định hướng cho học sinh như tiền sinh nhật, quy lớp, quỹ phụ huynh, điện nước…

"Toàn bộ của học sinh, cha mẹ học sinh không tự đóng góp tránh tình trạng thu lung tung, thu chi minh bạch các lớp giống nhau, tránh phan biệt giữa các học sinh, đảm bảo học sinh có đủ sách, vở, bút khi tới trường…", ông Bằng nói thêm.