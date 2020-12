Phụ huynh bức xúc khi con trai 3 tuổi bị giáo viên mầm non bắt phạt đứng ngoài cửa giữa trời lạnh rét

Xôn xao nữ giáo viên mầm non phạt học sinh đứng ngoài cửa giữa trời lạnh

Ngày 24/12, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh về việc một học sinh mầm non bị giáo viên mầm non lột chăn, bắt đứng ngoài cửa lớp giữa thời tiết giá rét. Sự việc xảy ra đầu giờ chiều 21/12, tại trường Mầm non Happy Kids cơ sở Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Bé trai 3 tuổi bị giáo viên mầm non bắt đứng giữa trời lạnh rồi đóng cửa ở (Ảnh Gia Khiêm)

Theo nội dung trong đoạn clip, một nữ giáo viên mầm non bật điện lớp học trong khi các học sinh đang ngủ trưa. Sau đó, giáo viên mầm non này lột chăn của một học sinh nam và bất ngờ bế xốc nách bé này đặt trước cửa rồi đóng lại.



"Cụ thể, con em mới học ở trường mầm non Happy Kids ở Vạn Phúc, Hà Đông được 4 tháng. Chiều thứ 2 (21/12/2020), do 'vô tình' xem camera của lớp mà em phát hiện ra được sự việc vô cùng sốc và không thể chấp nhận được. Vào lúc hơn 14 giờ, con đang ngủ thì bị cô giáo tên Y. bật đèn và xách con dậy, sau đó nhốt ra ngoài cửa để con 1 mình mặc dù con đã rất sợ, gào khóc, đập cửa đến mức tè dầm ra quần.

Sáng đưa con đi học em đã nói với cô giáo đón con là con đang ho nhiều và nhờ cô cho con uống thuốc vậy mà cô còn bắt cháu đứng ngoài.... Đại diện nhà trường xin ý kiến gia đình về hình thức xử lý sự việc và đồng ý với gia đình là sẽ cho thôi việc cô giáo đó và nói sáng nay em có thể cho con đi học.

Kết quả, khi sáng nay em cho con đến trường vẫn thấy sự xuất hiện của cô giáo Y. ở lớp và con em thì rất sợ không dám vào lớp...", đoạn clip người mẹ học sinh chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi đoạn video và câu chuyện trên được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Nhiều người đều phản đối cách làm của nữ giáo viên khi phạt học sinh bằng hình thức bắt đứng ngoài cửa giữa trời lạnh như vậy.

Chấm dứt việc làm nữ giáo viên mầm non phạt học sinh

Trước sự việc trên, chiều 24/12, trao đổi với PV Dân Việt, cô Nguyễn Thị Ngọc Anh - Quản lý trường Mầm non Happy Kids (Vạn Phúc, Hà Đông) xác nhận sự việc xảy ra tại nhà trường vào chiều 21/12. Theo đó, nữ giáo viên trên làN.T.H.Y. đang là giáo viên tập sự tại nhà trường. Sau khi xảy ra sự việc nhà trường đã chính thức cho cô Y. nghỉ việc vào hôm nay. Giáo viên Y. cũng đã gừi lời xin lỗi gia đình.

Bé trai 3 tuổi bị giáo viên mầm non bắt đứng ngoài trời lạnh (Ảnh: Gia Khiêm)

Cô Ngọc Anh chia sẻ, nam sinh trong clip tên là Trung Đ. (3 tuổi) đã học tại trường Mầm non Happy Kids được 4 tháng. Vào đầu giờ chiều 21/12, nam sinh này cùng 1 bạn khác có nói chuyện trong lớp học nên cô giáo Y. ra nhắc nhở. Khi được cô nhắc nhở thì học sinh nói chuyện cùng với bé Đ. đã không nói nữa nhưng Đ. vẫn ỉ ôi.

Khi cô hỏi cần hỗ trợ gì hay không thì bé Đ. không trả lời. Sau đó, giáo viên Y. ra chỗ đệm nằm thì bé Đ. vẫn ỉ ôi tiếp nên cô đã bế sốc bạn này ra ngoài cửa để các bạn khác tiếp tục nghỉ.

Theo quản lý Ngọc Anh, cô giáo Y. cho học sinh Đ. đứng ngoài cửa khoảng 1 phút. Lúc đứng trước cửa học sinh này đã tè dầm. Sau đó, cô giáo dọn dẹp và đưa bé Đ. vào lớp.

Sau khi sự việc xảy giữa gia đình và nhà trường có nói chuyện và đi đến thống nhất để giáo viên Y. thôi dạy tại trường. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua (23/12), nữ giáo viên đứng lớp cùng với giáo viên Y. có việc bận không thể đi dạy nên Y. tiếp tục đứng lớp thêm 1 hôm.

"Nhà trường cũng đã xin lỗi gia đình, cô giáo mới ra trường và đã biết lỗi nên mong muốn có cơ hội để sửa sai nhưng gia đình không đồng ý. Nhà trường cũng biết rằng giáo viên hành xử như vậy là không đúng và đồng ý, thống nhất phương án cho cô giáo Y. nghỉ việc", cô Ngọc Anh cho hay.

Nữ quản lý này chia sẻ, giáo viên Y. biết việc làm của mình sai nên chấp nhận mọi hình phạt của gia đình cũng như nhà trường. Tháng lương vừa rồi giáo viên Y. không nhận lương và trừ hết thưởng.

Sau sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cũng đã trực tiếp làm việc với trường Mầm non Happy Kids, đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo toàn bộ sự việc.