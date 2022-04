Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chuyên gia đào tạo kỹ năng Lê Công Năng bày tỏ: "Việc học sinh liên tiếp tự tử là biểu hiện tiêu cực, thậm chí bất lực trong phản kháng. Đây là thời điểm nền giáo dục, nhà trường, phụ huynh cần nhìn lại, dành thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe tâm lý cho học sinh".

Là thầy giáo dạy kỹ năng cho học sinh, sinh viên, chuyên gia Lê Công Năng cho biết: "Tôi rất đau lòng và lo lắng về môi trường giáo dục hiện nay. Nghiên cứu chỉ ra rằng, thanh thiếu niên ở độ tuổi 11 – 17 có tỷ lệ tử tự cao nhất. Đây là độ tuổi tương ứng với khối học sinh THCS và THPT tại Việt Nam. Chúng ta cũng dễ nhận thấy tỷ lệ nam sinh tự tử thành công nhiều hơn nhiều lần nữ sinh (khoảng 4 lần). Nhóm dưới 15 tuổi thường chọn nhảy từ các tòa nhà hoặc lao phương tiện giao thông. Nhóm trên 15 tuổi thường chọn ma túy hoặc treo cổ tự tử.

Chuyên gia đào tạo kỹ năng Lê Công Năng. Ảnh: NVCC

Để tìm lý do tại sao các em học sinh đó tìm đến cái chết, chúng ta có thể suy đoán hàng trăm lý do đến từ bản thân, gia đình và cuộc sống. Lý do tôi thấy thuyết phục nhất là sự bất lực trong phản kháng. Áp lực học hành đó, chán ghét cuộc sống đó, giận cha, giận mẹ đó nhưng không có thể giãi bài, cởi bỏ. Các em cô đơn trong chính ngôi trường của mình, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Phụ huynh có nhận ra rằng, con trẻ thời đại này, dậy thì sớm hơn, thông minh hơn, phải cố gắng nhiều hơn trong sự ganh đua lớn hơn thế hệ trước?

Với những học sinh tự tử thì đa phần không phải do bộc phát cảm xúc mà là có kế hoạch, chuẩn bị trước. Nếu bạn nghe thấy con bạn nói về việc muốn tìm đến cái chết, đừng ngăn con nói với thái độ nóng nảy, hãy bình tĩnh giúp con tháo gỡ "hòn đá tảng" trong lòng. Bởi sự quan tâm tâm, yêu thương đó sẽ giúp con được giải tỏa tâm lý, suy nghĩ tích cực hơn.

Khi có bệnh tâm lý trầm trọng, nạn nhân sẽ đưa ra những câu nói dạng cảnh báo như: "Con sẽ không còn làm phiền ai nữa " hoặc "Con chả còn gặp ai nữa đâu mà nói"... hoặc nhiều câu nói khác có tính chất buông bỏ. Đi kèm những câu nói đó là những biểu hiện của bệnh trầm cảm như thay đổi lối sống hàng ngày, chán nản, thu mình, phàn nàn. Tiếp theo đó, nạn nhân sẽ có các hành động trả ơn bất thường, phân chia quà, hoặc viết – vẽ - xem – nói về cái chết, tự làm thương bản thân. Bố mẹ có đủ thời gian quan tâm đến con sẽ dễ dàng nhận thấy nhưng thay đổi tâm lý của con và có sự can thiệp cần thiết.

Cha mẹ cần làm gì?

Theo chuyên gia Lê Công Năng, thực tế khi con có bệnh lý trầm trọng việc điều trị trở nên phức tạp, việc tốt nhất là bố mẹ giúp con có môi trường học tập hạnh phúc.

Bố mẹ cần tôn trọng con bao gồm: Không gian riêng tư của con, sở thích của con, ước mơ của con, mối quan hệ bình thường của con và cả những giãi bài không đầu không cuối của con. Con không phải là phiên bản sửa lỗi của bố mẹ, hãy để con sống cuộc đời các con.

Bố mẹ cần giảm kỳ vọng, tập trung vào thế mạnh và đam mê của con. Không có bố mẹ hoàn hảo, đương nhiên không có người con hoàn hảo. Con không phải là món đồ trang sức của bố mẹ mà là tình yêu.

Bố mẹ cần đồng hành cùng con, chia sẻ và giúp con tháo gỡ các khó khăn, động viên con hoàn thành những thử thách trong cuộc sống. Nếu không có cô đơn, sẽ không có trầm cảm.

Bố mẹ nên bồi dưỡng sức khỏe tâm lý cho con, giúp con có tinh thần lạc quan, sống trách nhiệm và yêu thương. Những chuyến cắm trại gia đình, hoạt động từ thiện, du lịch cùng nhau giúp các con thêm yêu cuộc sống, trân trọng cuộc đời.

Bố mẹ nên cho con học các kỹ năng sống, bản lĩnh sống một cách tự nhiên thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng, chương trình du lịch huấn luyện.

Nếu bố mẹ giao tiếp với con như là người trưởng thành, biết suy nghĩ thì con sẽ tự tin và trở thành hình mẫu đó. Nếu bố mẹ mãi coi con là trẻ con, bố mẹ sẽ luôn phải đuổi theo những thay đổi tâm lý của con.

Với nhà trường, không ít những vụ tự tử của học sinh, thậm chí diễn ra tại trường khiến danh tiếng của trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc tốt nhất nhà trường có thể làm là chủ trương xây dựng môi trường học tập: An toàn, lành mạnh, hứng khởi. Các thầy cô cần quan tâm công bằng với học sinh ưu tú và học sinh cá biệt. Thầy cô không chỉ trích cá nhân học sinh trước số đông. Phối hợp chặt chẽ và kịp thời thông báo với phụ huynh về những biểu hiện tâm lý bất thường của học sinh. Đồng thời, tạo ra nhiều hoạt động ngoại khóa giúp học sinh giải tỏa áp lực học tập.