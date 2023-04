Quản lý AMIS Trần Hữu Dực thừa nhận có sai sót

Liên quan đến vụ việc phụ huynh Hà Nội tố đóng 70.000 đồng nhưng "ứa nước mắt" vì suất ăn của con tại cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Đỗ Tuấn Trung, Quản lý vận hành Hệ thống AMIS thừa nhận đã có những sai sót và nhận trách nhiệm đối với toàn bộ sự việc: "Chúng tôi xin gửi tới toàn bộ các bậc phụ huynh và các con lời xin lỗi chân thành nhất. Chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm đối với các nội dung sự việc được phản ánh.

AMIS cơ sở Trần Hữu Dực đã có thiếu sót trong công tác vận hành và quản lý nhân sự, dẫn đến những trải nghiệm không mong muốn của quý phụ huynh. Đây là một bài học đắt giá để chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng cần phải có những nỗ lực thay đổi và khắc phục một cách mạnh mẽ, nhanh chóng".

Ông Đỗ Tuấn Trung, Quản lý vận hành Hệ thống AMIS trao đổi với PV báo Dân Việt. Ảnh: Tào Nga

Lý giải về hình ảnh bữa ăn cháo trắng, hoa quả vài miếng... được phụ huynh chia sẻ, ông Trung cho hay: "Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội là hình ảnh một phần bữa ăn hàng ngày của học sinh. Thông thường, các học sinh sẽ được đảm bảo 4 bữa ăn chính và phụ/ngày với nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, và thực đơn được thay đổi hàng ngày.

Ví dụ bữa phụ có hôm là bánh mỳ kèm theo sữa, có hôm là bánh bao kèm sữa chua. Còn trái cây hàng ngày được cắt nhỏ để đảm bảo an toàn khi các con ăn. Tất cả đồ ăn bữa chính và bữa phụ luôn được bổ sung để con có thể lấy thêm nếu có nhu cầu. Hình ảnh các bữa ăn thực tế này sẽ được gửi trên phần mềm liên lạc của phụ huynh, đồng thời gửi cho Ban điều hành của hệ thống AMIS để giám sát hàng ngày, đảm bảo chất lượng bữa ăn đồng đều trên hệ thống.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh về bữa ăn, chúng tôi đã ngay lập tức rà soát và chấn chỉnh sự việc. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón quý phụ huynh đến trực tiếp cơ sở để thăm quan không gian nhà bếp, phòng ăn, và chất lượng bữa ăn của các con vào bất cứ thời gian nào trong tuần".

Một góc cơ sở giáo dục AMIS Trần Hữu Dực. Ảnh: Tào Nga

Về việc dạy học và giáo viên không đảm bảo chất lượng như cam kết, ông Trung cho hay có giáo viên đang trong quá trình thực tập ở AMIS, đảm nhiệm vị trí giáo viên hỗ trợ giáo viên chính trong việc chăm sóc các con. Giáo viên này có chuyên môn về sư phạm và sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào thời gian tới.

"Sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh kéo dài, giáo viên mầm non đã phải vượt qua nhiều khó khăn để có thể trụ vững, và mới bước đầu quay trở lại làm việc bình thường. Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực giáo viên mầm non ở Hà Nội, đây là một nguồn bổ sung tạm thời cho cơ sở", ông Trung nói.



Nhấn mạnh với PV báo Dân Việt, ông Trung khẳng định: "Tôi cũng là một ông bố có 3 con nhỏ. Tôi mở trường từ năm 2014 với tất cả cái tâm và tình yêu dành cho con trẻ. Tôi không bao giờ để cho các con phải chịu đói".

Sau vụ việc ông Trung cho biết sẽ lắp toàn bộ hệ thống camera ở bếp, phòng ăn để phụ huynh dễ dàng quan sát bữa ăn của các con.



Chia sẻ thêm về việc gỡ biển tên cơ sở giáo dục, ông Trung cho hay do có sai sót trong tên gọi và kích cỡ nên đã tạm gỡ để thay thế biển mới.

AMIS Trần Hữu Dực đã gỡ biển theo đúng tên gọi lớp mầm non độc lập. Ảnh: Tào Nga

Ngày 4/4, trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm, cho hay: "Ngay sau khi có phản ánh, chiều 3/4, Phòng GDĐT quận đã cùng phía công an, UBND phường, xuống cơ sở này làm việc. Chúng tôi đã kiểm tra khẩu phần ăn của học sinh và về cơ bản trùng khớp theo báo cáo. Hôm nay chúng tôi tiếp tục kiểm tra một số nội dung liên quan như xuất hàng, hóa đơn, chứng từ... cùng y tế quận kiểm tra và thu thập thêm thông tin".

Phó trưởng phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn có hơn 200 cơ sở mầm non hoạt động và phòng GDĐT quận thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất cũng như theo kế hoạch định kỳ. Bà Tâm cho hay, AMIS Trần Hữu Dực là lớp mầm non độc lập, không phải trường nên đã yêu cầu cơ sở gỡ biển tên.