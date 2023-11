Phụ nữ "vỡ mộng" khi tìm yêu đàn ông Hàn Quốc vì quá mê phim

Phim truyền hình Hàn Quốc đang ngày càng phổ biến tại Pháp. Mới đây, một trong những tờ báo hàng đầu của nước này đưa tin phụ nữ Pháp đang bị quyến rũ bởi những nhân vật nam lịch lãm và tình cảm xuất hiện trong những tác phẩm điện ảnh này. Có một số người hâm mộ thậm chí mong muốn có cơ hội gặp gỡ những người đàn ông Hàn Quốc thực sự. Tuy nhiên, rất khó để bỏ qua sự khác biệt giữa thế giới trong phim truyền hình và thực tế, đặc biệt về văn hóa.

Tờ Le Monde của Pháp đã đưa tin: "Những diễn viên trẻ của Hàn Quốc, nhập vai những nhân vật lãng mạn và tinh tế trở thành những đại sứ xuất sắc nhất cho sự lan tỏa của làn sóng Hàn Quốc trên toàn cầu".

"Vỡ mộng" khi tìm yêu trai Hàn Quốc vì quá mê phim tình cảm

Phụ nữ đang bị quyến rũ bởi những nhân vật nam lịch lãm và tình cảm xuất hiện trong những tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh minh hoạ: Phim "Luật sư kì lạ Woo Young Woo".

Bài báo tiếp tục mô tả những nhân vật nam trong phim truyền hình Hàn Quốc như những người "với đôi mắt đen to lấp lánh, một vài sợi tóc bóng loáng lơ đãng rơi xuống. Họ tỏ ra cẩn thận, nam tính, có làn da mịn màng, bộ vest cắt may tinh tế, và thân hình hoàn hảo. Họ có thể không nhanh chóng theo đuổi tình yêu, nhưng luôn trân trọng trước những cảm xúc mới nảy nở". Các diễn viên như Lee Jong Seok, Lee Min Ho, Kim Soo Hyun và Seo In Guk đã được vinh danh là những biểu tượng nam lý tưởng trên màn ảnh.

Ngoài ra, bài báo cũng nhấn mạnh, những nhân vật nam trong phim truyền hình Hàn Quốc đang định hình một hình ảnh nam tính khác hẳn so với hình tượng nam giới mạnh mẽ và gợi cảm thường thấy trong các bom tấn Mỹ.

Charlene Gakong, 24 tuổi, là một người Pháp sống và làm việc tại Hàn Quốc đã theo dõi các bộ phim như "Hwarang" và "Scarlet Heart Ryeo". Cô nói: "Tôi thích hình ảnh những người đàn ông Hàn Quốc chu đáo và tỉ mỉ trong việc chăm sóc bản thân. Tôi thật sự bị cuốn hút bởi họ". Cô chia sẻ bản thân chưa bao giờ hẹn hò với một người đàn ông Pháp nào và nhận thấy những người đàn ông Pháp mà cô biết thường có vẻ khá nam tính và không quá quan tâm đến việc chăm sóc da. Cô thêm: "Trong phim truyền hình Hàn Quốc người ta thường thấy đàn ông quan tâm đến làn da của họ và việc đánh kem nền vào buổi sáng không có gì lạ cả".

Ofeli Shirkouf, một nhà văn và nhà tư vấn người Hàn Quốc, người đã viết cuốn sách "Tại sao lại là Hàn Quốc?" cho rằng, tính cách của những nhân vật nam thay đổi tùy theo thời đại và ngữ cảnh của câu chuyện. Ông nói: "Vào những năm 2000, tiêu chuẩn cho nam giới thường là phải lạnh lùng và có chút gai góc, nhưng dần dần họ lại thể hiện sự ấm áp và tình cảm giống như kẹo dẻo.

Thời gian gần đây, trong các bộ phim như "Luật sư kì lạ Woo Young Woo", nhân vật nam ngày càng tiến bộ và sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt. Đặc biệt, ông nói: "Phim truyền hình Hàn Quốc thường không tập trung vào các cảnh tình dục mà thay vào đó chú trọng vào việc khám phá sâu hơn các giai đoạn đánh thức cảm xúc một cách tình tế và gợi cảm".

Tuy nhiên, bài báo cũng nhấn mạnh rằng, phim truyền hình là một thế giới ảo, và việc thiết lập mối quan hệ thực sự với người đàn ông Hàn Quốc có thể gặp nhiều khó khăn do sự khác biệt về văn hóa.

Sự nổi tiếng của phim truyền hình Hàn Quốc đã dẫn đến việc hàng chục video về chủ đề "Làm thế nào để có bạn trai Hàn Quốc" được đăng tải trên các mạng xã hội như TikTok bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Một số người hâm mộ đang cố gắng biến lý thuyết thành thực tiễn.

Tuy vậy, trong thực tế, Kim Ji Su, một người Pháp gốc Hàn sống tại Seoul cho biết, từ khi còn học trung học tại Pháp, cô đã nhận được tin nhắn từ những phụ nữ đang tìm kiếm người đàn ông giống như những nhân vật trong phim truyền hình Hàn Quốc. Cô đã sử dụng kênh YouTube của mình, mang tên "Korea Dash", để giới thiệu về văn hóa và lịch sử Hàn Quốc bằng tiếng Pháp.

Cô cho biết: "Có những người hỏi "Làm thế nào tôi có thể tìm được một người đàn ông Hàn Quốc?". Nhưng tôi luôn nhắc họ rằng suy nghĩ như vậy có một phần nguy hiểm, bởi đó chỉ là một ảo ảnh trên phim. Không phải tất cả người đàn ông Hàn Quốc đều giống như những nhân vật trong phim truyền hình".

Báo chí cũng đề cập đến việc nhiều phụ nữ phương Tây đến Hàn Quốc với hy vọng gặp được người yêu, nhưng việc thiết lập mối quan hệ không hề dễ dàng. Sylvie Octobre, một nhà nghiên cứu, cho biết: "Cấu trúc gia trưởng và gia đình vẫn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội Hàn Quốc, việc hình thành mối quan hệ với người đàn ông Hàn Quốc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chỉ có một số ít các cặp vợ chồng đa văn hóa thực sự tồn tại".

Charlene Gakong, người hiện đã đính hôn với bạn trai người Hàn Quốc cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình: "Tôi có nhiều người bạn Pháp hẹn hò với người Hàn Quốc, nhưng không ai trong số họ đã duy trì mối quan hệ lâu dài. Để có một mối quan hệ lâu dài, bạn cần phải hiểu văn hóa và sẵn sàng thích nghi tổng thể, bao gồm tham gia vào các bữa ăn gia đình. Đó là một quá trình buộc phải trải nghiệm".