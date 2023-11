Tại Hàn Quốc, tỷ lệ sinh thấp và dân số già của đất nước đã tạo ra một sự đảo ngược trong cơ cấu của người nghe nhạc và đã thúc đẩy một làn sóng mới của các thần tượng, ca sĩ nổi tiếng. Một ví dụ tiêu biểu là nam ca sĩ Lim Young Woong - người gần đây đã vượt qua cả BTS trong cuộc cạnh tranh về sự ưa thích của người hâm mộ.

Ca khúc mới "Do or Die" của ca sĩ Lim Young Woong đứng đầu bảng xếp hạng Melon Top 100 ngay sau khi phát hành vào ngày 9/10. Anh đã vượt qua thành viên của BTS là Jungkook - người đang thống trị bảng xếp hạng Billboard của Mỹ vào thời điểm đó. Lim Young Woong cũng chiếm vị trí đầu tiên trong cuộc bình chọn "Bài hát được yêu thích nhất" của Melon năm ngoái, đánh bại BTS với 410.000 phiếu bầu.

Văn hóa fandom thay đổi tại Hàn Quốc vì lý do gì?

Lý do nào dẫn đến sự thay đổi trong các fandom tại Hàn Quốc? Ảnh: IT.

Nguyên nhân là do độ tuổi người dùng nền tảng âm nhạc bị đảo ngược. Theo nghiên cứu "Những thay đổi về thời gian sử dụng nội dung âm nhạc trên thiết bị di động" do Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc công bố vào tháng 6/2022, thời gian sử dụng dịch vụ âm nhạc trung bình hàng tháng trên thiết bị di động của những người từ 50 đến 59 tuổi là 1,98 tỷ phút. Con số này gấp đôi con số 1,05 tỷ phút của những người từ 13 đến 18 tuổi, những người thường được coi là đối tượng chính của các thần tượng. Năm 2013, 1,43 tỷ phút được sử dụng bởi những người từ 13 đến 18 tuổi và 330 triệu phút được sử dụng bởi những người từ 50 đến 59 tuổi, nhưng điều này đã đảo ngược sau 10 năm. Theo Melon, những người ở độ tuổi 50 là nhóm tuổi nghe nhạc của Lim Young Woong nhiều nhất (38%).

Ngoài ra, những người từ 60 đến 69 tuổi có thời gian sử dụng trung bình hàng tháng là 985,16 triệu phút và những người từ 40 đến 49 tuổi có thời gian sử dụng trung bình hàng tháng là 2,76627 tỷ phút. Mặc dù vẫn ít hơn thời gian sử dụng của giới trẻ trong độ tuổi từ 19 đến 29 tuổi (5,59363 tỷ phút) và 30 đến 39 tuổi (4,347 tỷ phút), nhưng phần lớn người dùng tuổi teen thường nghe nhạc qua video qua các dịch vụ như YouTube. Ảnh hưởng của người trung niên trở lên trên các nền tảng âm nhạc trong nước như Melon và Genie tiếp tục gia tăng. Hiện tượng đảo ngược này có liên quan đến tỷ lệ sinh thấp và dân số già của đất nước.

Sự đảo ngược này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường âm nhạc, mà còn tác động đến thị trường bán album. Người hâm mộ ở độ tuổi trung niên và già đã thể hiện sự ủng hộ lớn hơn đối với việc mua album và tham gia vào văn hóa fandom. Nghiên cứu của Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc cho thấy rằng, trải nghiệm mua album từ năm 2019 đến 2021 của nhóm này vượt trội so với các nhóm tuổi khác.



Một điều đáng chú ý là "Thế hệ Opal", thế hệ người già có khả năng chi tiêu cao và quen thuộc với văn hóa fandom đã trải qua thời kỳ hoàng kim của nhiều ca sĩ nổi tiếng khi họ còn là thanh thiếu niên. Ngược lại, thế hệ teen hiện nay (thế hệ "X-Teen") đang trải qua một sự suy giảm trong số lượng người hâm mộ. Điều này đã tạo ra một sự cạnh tranh mới trong ngành âm nhạc và fandom tại Hàn Quốc.

Tỷ lệ sinh thấp cũng đã thúc đẩy các công ty âm nhạc trong nước tiến xa hơn trên thị trường quốc tế. Để đáp ứng sự giảm sút của người hâm mộ tuổi teen trong nước, các công ty đang tìm kiếm sự ủng hộ từ người hâm mộ quốc tế. Pinkfong, công ty sản xuất ca khúc nổi tiếng "Baby Shark" đã đưa bài hát này lên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ và đã thể hiện quyết tâm mở rộng thị trường nước ngoài.

Ngoài ra, có sự thay đổi trong việc người hâm mộ nước ngoài trở nên quan trọng hơn đối với một số thần tượng mới. Zero Base One, một ban nhạc thần tượng nổi lên từ chương trình "Boys Planet" đã thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ quốc tế. Theo đó, tỷ lệ bình chọn cho họ nhận được trong chương trình từ nước ngoài cao hơn so với người hâm mộ trong nước.

Sự thay đổi trong cơ cấu người dùng âm nhạc và fandom đang làm thay đổi bức tranh của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Sự ảnh hưởng của "thế hệ Opal" và tình trạng dân số của đất nước đã đẩy ngành âm nhạc vào một giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ người hâm mộ quốc tế và tham gia vào thị trường quốc tế đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các thần tượng và công ty âm nhạc Hàn Quốc.