Câu lạc bộ Hát Nôm của hội viên phụ nữ thôn Bản Noỏng được thành lập từ năm 2017, ban đầu chỉ có 10 hội viên tham gia, chủ yếu là người trung tuổi tham gia. Sau hơn 2 năm hoạt động, đến nay Câu lạc bộ đã thu hút gần 20 thành viên, trong đó có nhiều bạn trẻ tham gia.



Chị Lương Thị Thúy Nga- thôn Nà Thái, xã Khánh Yên Thượng chia sẻ: "Là thành viên trẻ tuổi nhất của Câu Lạc bộ, mới đầu tham gia bản thân cũng có chút e dè tự ti. Vì chưa am hiểu hết văn hóa Hát nôm của dân tộc, thời gian, tuổi tác, công việc lại khác so với các thành viên. Thế nhưng đều đặn mỗi tuần 1 lần, Câu lạc bộ lại tụ tập cùng nhau sáng tác, luyện tập điệu Hát Nôm, múa then của dân tộc Tày... dần xóa bỏ những khoảng cách ban đầu. Nhờ sự hướng dẫn tận tình, tâm huyết của các cô các chị, giờ đây chị đã hò được những làn điệu cổ, dần yêu thích điệu hát Nôm của dân tộc mình".

Một cuộc thi hát Nôm được tổ chức ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Là chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Nôm của Bản Noỏng, với niềm đam mê làn điệu dân ca của dân tộc mình. Bà Phan Thị Nhật không chỉ tích cực sưu tầm các bài hát cổ, sáng tác bài hát mới ca ngợi quê hương, cuộc sống đổi thay của quê hương Văn Bàn. Bà còn tận tình hướng dẫn các hội viên trẻ cách hát, múa. Bà luôn mong muốn truyền dạy, lan tỏa sự đam mê dân ca dân tộc Tày đến cho thế hệ trẻ trong thôn, trong xã. Chia sẻ tâm tư , nguyện vọng của bản thân đối với việc lưu giữ, truyền dạy làn điệu dân ca của dân tộc Tày cho thế hệ trẻ.

Đến nay xã Khánh Yên Thượng có 12 Câu lạc bộ Hát nôm, 90% thành viên là hội viên phụ nữ. Các câu lạc bộ cơ bản duy trì sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng. Tham gia giao lưu giữa các câu lạc bộ trong xã, liên hoan Hát Nôm do cấp trên tổ chức. Cùng với các Câu lạc bộ Hát Nôm, năm 2022, xã Khánh Yên Thượng cũng đã thành lập được một đội văn nghệ dân tộc với hơn 20 thành viên. Đội có nhiệm vụ duy trì, luyện tập khơi dậy lại các bài Hát Nôm, điệu múa then, Pí lè, trống Chiêng....bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Tày.

Bà Lý Thị Tỉnh - Chủ tịch HLHPN xã Khánh Yên Thượng cho biết: "Thông qua việc thành lập các Câu lạc bộ Hát Nôm, đội văn nghệ truyền thống góp phần tích cực duy trì bản sắc văn hóa dân tộc tày trên địa bàn xã. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Hội LHPN xã Khánh Yên Thượng tập hợp, thu hút phụ nữ vào tổ chức hội".

Không chỉ Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ. Một số hội viên phụ nữ trong xã cũng tích cực duy trì mô hình thêu thùa trang phục dân tộc, gìn giữ phong tục, tín ngưỡng tốt đẹp của dân tộc. Bằng những việc làm thiết thực, phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Khánh Yên Thượng đã và đang tích cực tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa giàu bản sắc dân tộc; qua đó, khẳng định vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực văn hóa trong thời kỳ hội nhập.