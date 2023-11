Theo thông báo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, kể từ ngày 1/11/2023 bắt đầu thí điểm thực hiện vận chuyển hàng hóa 2 chiều qua cửa khẩu Kim Thành (Việt Nam) – Bắc Sơn (Trung Quốc) đối với hàng hóa nông sản tươi sống (Xe chở hàng xuất khẩu sau khi giao hàng xong có thể chở hàng nhập khẩu và ngược lại, chỉ vận chuyển một loại hàng hóa, không cho nhiều loại hàng hóa ghép xe để vận chuyển).

Thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng tính từ ngày 1/11/2023 đến hết ngày 30/4/2024.

Đối với khu vực giao hàng và xếp dỡ hàng hóa, phương tiện chở hàng nhập khẩu thì phương tiện vận chuyển hàng hóa chiều về phải khai báo và xếp dỡ hàng tại các địa điểm kiểm tra giám sát hải quan trong khu vực cửa khẩu.

Còn đối với phương tiện chở hàng xuất khẩu phải thực hiện bốc xếp hàng hóa tại bãi KB1; trường hợp bãi KB1 quá tải, bốc xếp tại bãi đỗ xe xuất khẩu số 3.

Phương tiện vận tải hàng hóa 2 chiều qua biên giới được sử dụng “Giấy phép vận tải ô tô quốc tế” 1 (một) lần cho cả chiều đi và về còn hiệu lực; chấp hành nghĩa vụ về phí, lệ phí, giá dịch vụ đối với phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai, cho biết: Việc thí điểm thực hiện vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cặp cửa khẩu Kim Thành là một trong những giải pháp để thông năng công và nâng cao năng lực thông quan, giúp cho doanh nghiệp giảm các chi phí xuất, nhập khẩu, tiết kiệm được nguồn lực xã hội.

Điều này có nghĩa là lúc xe nhập khẩu nông sản của Việt Nam sang bên phía Trung Quốc khi trở về sẽ có hàng chở trên xe về không phải đi xe rỗng như trước đây không chở theo hàng.

Nhu cầu vận chuyển hàng hóa 2 chiều có tăng hay không là do nhu cầu của thị trường và nguồn hàng hóa nông sản của 2 bên về xuất, nhập khẩu. Đối với các loại hàng nông sản tươi sống làm sao phải nhanh nhất để vào được các siêu thị và phân phối cho các cửa hàng bán lẻ.

Ông Phạm Hùng, Trưởng phòng Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai), cho hay: Trước đây các phương tiện chở hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc thì theo phương thức truyền thống, phương tiện hàng hóa của nước nào là phương tiện của nước đó chở. Như vậy, xe chở hàng đến nơi trả hàng xong thì xe thùng rỗng quay về.

Theo cách đó, phương tiện vẫn phải vận hành, các lực lượng vẫn phải kiểm tra, giám sát dẫn đến lãng phí nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp. Trong bối cảnh hàng hóa, doanh nghiệp cần thiết phải cắt giảm các chi phí, tăng sự cạnh tranh hàng hóa đi vào thị trường cả Việt Nam, Trung Quốc và ngược lại.

Do vậy, các phương tiện chở hàng đi sẽ được phép chở hàng về. Sau khi kết thúc thời gian 6 tháng thí điểm sẽ thực hiện công tác tổng kết đánh giá xem phương thức này có khả quan, đem lại hiệu quả cao hay không.

Tuy nhiên, hiện nay quá trình vận hành sẽ còn rất nhiều vướng mắc xảy ra giữa các doanh nghiệp. Bởi vì khi doanh nghiệp có hàng thuê một cái xe vận chuyển khi về dỡ hàng xong là kết thúc và chuyển sang chu trình khác.

Theo ông Phạm Hùng xe nước nào hàng hóa nước đó, chủ hàng nước đó khi chiều ngược về xe nước này nhưng lại hàng hóa nước khác. Thế nên việc kết nối giữa chủ hàng và người lái xe, chủ xe đang cần được các cơ quan quản lý Nhà nước hỗ trợ trong công tác kiểm tra, giám sát để có tính chủ động và ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho những phương tiện này.

Ông Nguyễn Tiến Lộc, đại diện Công Ty TNHH Logistics 379 (Khu thương mại công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai) chia sẻ: Việc thí điểm vận chuyển hàng hóa nông sản 2 chiều trên 1 phương tiện thông quan sẽ giảm được chi phí, cước vận chuyển cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sẽ tốn một khoảng thời gian nhất định cho việc bốc dỡ hàng hóa, ảnh hưởng đến việc phân phối nông sản ra thị trường, bởi phải qua khâu trung gian ở khu vực cửa khẩu Kim Thành.

Việc thí điểm này chỉ khác nhau ở chỗ xe chở hàng nông sản xuất khẩu sang phía bên kia Trung Quốc khi quay về có hàng hóa nhưng hàng hóa nông sản vẫn phải qua khâu trung gian bốc, dỡ, xếp hàng lên xe rồi mới vận chuyển đi thị trường tiêu thụ.

Theo thống kê, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 10/2023, (từ 16/9/2023 15/10/2023), đạt 252,58 triệu USD, tăng mạnh so với tháng trước (tăng 95% so với tháng trước); lũy kế đầu năm đạt 1,31 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt 26,2% so với kế hoạch năm.