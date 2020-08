Phú Thọ: Bắt nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm của chùa, nhà thờ họ

Theo đó, cuối tháng 5, Công an huyện Yên Lập nhận được tin báo về việc nhà thờ Mộ Xuân (khu An Lạc 1, xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp một số tài sản có giá trị gồm: Laptop, âm ly, loa đài.

Cũng với thủ đoạn tương tự, khoảng đầu tháng 8, kẻ gian tiếp tục đột nhập vào nhà thờ họ giáo Thung Bằng (xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), trộm cắp các thiết bị điện tử.

Sau khi tiếp nhận tin báo của các bị hại, Công an huyện Yên Lập đã thành lập ban chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã có đủ căn cứ để xác định Nguyễn Văn Thắm (SN 1976, trú tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang tạm trú tại khu Tân Lập, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập) chính là thủ phạm đã gây ra các vụ trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, ngoài việc trộm cắp tài sản tại các nhà thờ, đối tượng còn thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản khác tại các xã trên địa bàn, các huyện lân cận và địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Để tiêu thụ số tài sản trên, Nguyễn Văn Thắm đã móc nối với Hoàng Trọng Bách (SN 1985, trú tại phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), đi xe ô tô từ TP.Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đến nút giao đường cao tốc xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, hoặc đến nơi Thắm ở để giao hàng.

Được biết, Nguyễn Văn Thắm là đối tượng có 4 tiền án về các tội danh Trộm cắp tài sản, Trốn khỏi nơi giam và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đang bị Công an huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) truy nã về tội Trộm cắp tài sản.