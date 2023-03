Phú Thọ: Cấp tốc giải tỏa ùn tắc tại trung tâm đăng kiểm xe ô tô

Phương tiện xếp hàng dài chờ kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 19-08D. Video: Hoan Nguyễn

Ngành đăng kiểm làm cả ngày nghỉ vẫn quá tải

Theo thống kê của Sở GTVT tỉnh Phú Thọ, số xe đến hạn kiểm định trong tháng 3 tại tỉnh Phú Thọ có khoảng 7.000 xe. Bên cạnh đó là số lượng lớn các phương tiện từ khắp tỉnh, thành phố lân cận như: Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang... đang đổ về Phú Thọ kiểm định, dẫn đến tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm.

Ghi nhận tại các trung tâm đăng kiểm cho thấy, nhiều người phải đợi từ đêm hôm trước đến ngày hôm sau nhưng vẫn chưa đến lượt đăng kiểm vì lượng phương tiện quá đông.

Có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V, ông Hà Minh Mẫn (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) uể oái nói: "Tôi lái xe hơn 20 năm rồi mà chưa bao giờ thấy việc đăng kiểm lại khó khăn như hiện nay. Thời hạn đăng kiểm trên xe đã hết hạn, nếu không kịp đăng kiểm, khi sử dụng xe tham gia giao thông sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt".

Nhiều người phải đợi từ đêm hôm trước nhưng đến sáng hôm sau vẫn chưa đến lượt đăng kiểm vì lượng phương tiện quá đông. Ảnh: T.N

Hiện Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V có hai dây chuyền đăng kiểm phương tiện, công suất tối đa 160 phương tiện/ngày. Mỗi ngày, trung tâm này cấp 100-120 tem kiểm định. Tuy nhiên, khoảng nửa tháng qua, mỗi ngày có gần 200 phương tiện đến đăng kiểm, vượt công suất dây chuyền đăng kiểm của trung tâm.

Ông Vũ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V cho biết, để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện tăng cao như hiện nay, Trung tâm đã có các giải pháp như vận động cán bộ, nhân viên làm tăng giờ, kể cả ngày nghỉ. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng nhờ lực lượng chức năng địa phương bố trí phân luồng phương tiện bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Cấp tốc giải tỏa ùn ứ đăng kiểm

Nhằm giảm áp lực quá tải, bắt đầu từ ngày 15/3, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V thực hiện đăng ký lịch đăng kiểm trên ứng dụng online. Theo đó, chủ xe có nhu cầu kiểm định phương tiện sẽ truy cập website http://ttdk.com.vn hoặc tải app TTDK (Hệ thống đặt lịch đăng kiểm ô tô) trên điện thoại để đặt lịch đăng kiểm mà không cần tới trực tiếp Trung tâm đăng kiểm như trước.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V cũng đưa khuyến cáo đến các chủ phương tiện, nên đặt lịch hẹn trước 3 ngày để đến hạn đăng kiểm. Chủ xe có thể nhận kết quả đăng kiểm qua hệ thống, sau khi Trung tâm hoàn tất quá trình kiểm định. Đặc biệt, chủ xe có thể nhận những khuyến cáo của Trung tâm đăng kiểm trong trường hợp cần thiết trước khi đến thực hiện kiểm định.

Từ ngày 15/3, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V sẽ thực hiện đăng ký đăng kiểm online. Ảnh: T.N



Ông Dương Văn Minh, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT tỉnh Phú Thọ) thông tin, ngành giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tình trạng ùn ứ, nâng cao năng lực của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn.

Cụ thể, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đề nghị các trung tâm đăng kiểm có phương án bố trí bảo đảm an toàn giao thông trong khuôn viên của đơn vị. Đồng thời, đề nghị các trung tâm đăng kiểm phối hợp các lực lượng chức năng điều tiết giao thông khu vực cổng ra vào.

Bên cạnh đó, trung tâm cần căn cứ năng lực làm việc của dây chuyền và đăng kiểm viên để thông báo công khai số lượng phương tiện kiểm tra trong ngày, yêu cầu phát phiếu thứ tự cho từng xe. Đối với các phương tiện chưa đến lượt, đề nghị đăng ký số thứ tự trước và di chuyển khỏi các vị trí bên ngoài trung tâm, tránh gây ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, các trung tâm bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Trong trường hợp ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài cần kịp thời báo cáo về Sở GTVT, Công an tỉnh, chính quyền địa phương để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Các trung tâm đăng kiểm cũng bố trí thời gian làm thêm giờ, làm cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Ảnh: T.N

Thanh tra Sở GTVT thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình, chủ động phối hợp Công an, Khu quản lý đường bộ I, chính quyền địa phương và các đơn vị đăng kiểm đang hoạt động để có phương án phân luồng, tổ chức giao thông hợp lý. Trong tình huống xảy ra ùn tắc giao thông, bố trí lực lượng kịp thời hướng dẫn, điều tiết giao thông trước các trung tâm đăng kiểm, bảo đảm tình hình giao thông tại khu vực được an toàn, thuận lợi.

Sở GTVT cũng kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ cần quan tâm chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã, phường, thị trấn phối hợp công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các hành vi cố tình vi phạm gây ùn tắc giao thông trên các tuyến đường ra, vào các trung tâm đăng kiểm.

Để quá trình đăng kiểm xe diễn ra nhanh chóng, không phải đi lại nhiều lần, Sở GTVT cũng thông báo, tuyên truyền các chủ phương tiện khi đến hạn kiểm định nên sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục các khiếm khuyết, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, không thực hiện kiểm định khi chưa tới thời điểm kiểm định. Đồng thời, khi thực hiện đăng kiểm, người dân nên đặt lịch hẹn trước để giảm tải các phương tiện tập trung ở các đơn vị đăng kiểm gây ùn tắc.

Đối với các phương tiện vẫn còn nhiều thời hạn đăng kiểm từ 2 tuần đến 1 tháng, khuyến khích chủ xe chờ gần đến hạn đăng kiểm đưa xe đi kiểm định, tránh cảnh ùn tắc và phải chờ đợi lâu.