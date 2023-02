Vì sao Phú Thọ thiếu trầm trọng giáo viên mầm non?

Giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực, lương thấp

Mỗi ngày lên lớp, chị Hà Thị Năng, giáo viên dạy hợp đồng đã 15 năm tại Trường Mầm non Văn Miếu (huyện Thanh Sơn) phải ra khỏi nhà từ sáng sớm tinh mơ (hơn 5 giờ), có ngày đến 18 giờ chị mới trở về nhà do phụ huynh đến đón con muộn.

Vất vả là vậy, song mức lương chị Năng nhận được chỉ vỏn vẹn khoảng 3 triệu đồng/tháng, trong khi đó gia đình có hai con nhỏ, chồng làm thuê, thu nhập cũng bấp bênh.

Để đảm bảo công việc, các cô giáo dạy mầm non phải có mặt tại trường từ 6 giờ sáng để đón trẻ và làm việc tới hơn 17 giờ. Ảnh: Phương Thanh

Chị Năng chia sẻ, công việc nào cũng có áp lực, nhưng với giáo viên mầm non, chị phải chịu áp lực từ nhiều phía. Có lần, phụ huynh xông vào lớp, yêu cầu cô giáo giải thích đủ chuyện, thậm chí liên tiếp dùng những lời lẽ nóng giận, nặng nề… Điều khiến chị trăn trở nhiều nhất là mức lương không thể lo cho 2 con với cuộc sống đủ đầy.

"Hai con nhỏ, chồng đi làm thuê, thu nhập đều bấp bênh, cuộc sống vất vả. Nhiều lần, tôi có ý định nghỉ việc để kiếm công việc khác để trang trải, lo toan cho cuộc sống của gia đình mình khá hơn, nhưng ở quê cũng không có nhà máy, xí nghiệp hay công việc phù hợp. Gần 40 tuổi, 15 năm làm nghề dạy trẻ, tôi chỉ mong muốn được tuyển dụng vào biên chế để yên tâm công tác", cô giáo hợp đồng Hà Thị Năng bộc bạch.

Cô Hoàng Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Văn Miếu cho biết, nhà trường hiện có 12 giáo viên diện hợp đồng của tỉnh và của huyện, trong đó có nhiều người dạy hợp đồng cả chục năm nay. Để đảm bảo công việc, tất cả các cô giáo đều phải có mặt tại trường từ 6 giờ sáng để đón trẻ và làm việc tới hơn 17 giờ.

"Công việc ở trường không quá nặng nhọc, nhưng thời gian trong ngày đều ở lớp học với trẻ nên các cô không thể làm thêm việc để tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Ba năm gần đây, do lương quá thấp đã có 4 cô giáo của trường xin nghỉ việc và chuyển công tác", Hiệu trưởng Trường Mầm non Văn Miếu nói thêm.



Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Thanh Sơn, hiện nay, toàn huyện có 758 giáo viên làm việc tại 50 điểm trường, trong đó 218 giáo viên dạy hợp đồng (chiếm hơn 30%).

Giáo viên hợp đồng nhận mức lương từ 2,48 triệu đồng đến 3,57 triệu đồng/tháng. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện chưa có giáo viên mầm non nào được tuyển dụng vào biên chế của ngành.

Tính từ năm 2018 đến nay, toàn huyện có 24 giáo viên hợp đồng xin thôi việc, ngoài số này thì nguy cơ bỏ việc của giáo viên mầm non còn rất cao do áp lực công việc cao và thu nhập quá thấp.

Phú Thọ đang thiếu hơn 2.700 giáo viên ở bậc học mầm non. Ảnh: Phương Thanh

Theo Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ, năm 2021-2022, toàn tỉnh Phú Thọ có 121 giáo viên mầm non nghỉ việc, chuyển việc, nguy cơ bỏ việc của giáo viên mầm non còn rất cao do áp lực công việc cao và thu nhập quá thấp.



Thiếu hàng nghìn giáo viên, cấp tốc khắc phục khó khăn

Báo cáo của Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ cũng cho biết, đến nay toàn tỉnh có 4.383 giáo viên mầm non biên chế, đạt tỷ lệ 1,38 giáo viên/lớp. Trong khi quy định của Bộ GDĐT là đảm bảo tỷ lệ 2,2 giáo viên/lớp mẫu giáo và 2,5 giáo viên/nhóm trẻ, tức là 7.154 giáo viên. Như vậy, Phú Thọ đang thiếu hơn 2.700 giáo viên ở bậc học này.

Tình trạng thiếu giáo viên mầm non so với chỉ tiêu xảy ra ở hầu hết các huyện, thành phố, thị xã, trong đó, nhiều nhất là huyện Cẩm Khê thiếu 337 giáo viên, huyện Đoan Hùng thiếu 313 giáo viên, TP.Việt Trì thiếu 285 giáo viên, huyện Thanh Sơn thiếu 288 giáo viên, huyện Thanh Ba thiếu 237 giáo viên…

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ cho rằng, mặc dù tỉnh đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục mầm non nhưng đội ngũ giáo viên mầm non vẫn không ổn định. Số giáo viên mầm non thôi việc, chuyển ngành, nghề khác ngày càng nhiều; cơ sở giáo dục mầm non, độc lập tư thục rất khó tuyển dụng giáo viên.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tinh giản biên chế 10% theo quy định, cho nên những năm tiếp theo, tình trạng thiếu giáo viên các bậc học, nhất là giáo viên mầm non sẽ càng tăng, gây khó khăn trong việc đảm bảo số giáo viên đứng lớp và gây áp lực cho ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thiếu giáo viên mầm non gây khó khăn trong việc đảm bảo số giáo viên đứng lớp và gây áp lực cho ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Ảnh: Phương Thanh

Trước thực trạng trên, để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ đã phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm phù hợp, cân đối giữa các trường.

Đồng thời, kiến nghị tỉnh bổ sung biên chế giáo viên mầm non để có thể tuyển dần, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các giáo viên mầm non cũng như bảo đảm công tác dạy và học; đề nghị tỉnh tiếp tục nâng các mức hỗ trợ cho các giáo viên hợp đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cho biết, để đảm bảo số lượng giáo viên mầm non đáp ứng tối thiểu cho công tác tổ chức giáo dục, chăm sóc trẻ, tỉnh đã có chủ trương hỗ trợ kinh phí để địa phương hợp đồng giáo viên đảm bảo tỷ lệ bình quân 2,1 giáo viên/lớp. Hiện tỉnh đã hợp đồng với 2.234 giáo viên mầm non, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 2.163 người.

Bên cạnh đó, các huyện, thành, thị tự cân đối ngân sách để bổ sung kinh phí chi trả giáo viên mầm non hợp đồng. Đối với giáo viên hợp đồng tỉnh đảm bảo mức tiền lương đạt 2,8-3,9 triệu/tháng; đối với giáo viên hợp đồng huyện đảm bảo mức lương 2,8-3,8 triệu/tháng sau khi đã trừ các khoản quy định. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, việc trả lương, thu nhập cũng đảm bảo 3,5-6 triệu/tháng.

Dự kiến từ nay đến trước khi năm học 2023-2024 bắt đầu, ngành giáo dục Phú Thọ sẽ tuyển thêm khoảng 1.400 giáo viên các cấp học, trong đó hơn 800 biên chế giáo viên mầm non.