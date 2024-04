Phường có tên rất quen thuộc ở quận Long Biên (Hà Nội) sẽ bị sáp nhập, đó là phường nào?

Theo thông tin Dân Việt nắm được, 100% đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kì 2021 – 2026 đã biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 của quận Long Biên.



Một góc quận Long Biên nhìn từ trên cao. Ảnh: TL

Trước đó, ngày 31/3/2024, UBND quận Long Biên đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường giai đoạn 2023-2025 của quận, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023-2025, quận Long Biên, sẽ nhập 3 phường thành 2 phường, như vậy quận sẽ giảm từ 14 phường còn 13 phường.

Cụ thể, thứ nhất, nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Sài Đồng (có diện tích tự nhiên 0,13km2, đạt 2,36% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 4.817 người, đạt 32,11% so với tiêu chuẩn) vào phường Phúc Đồng (diện tích tự nhiên 4,53 km2, đạt 82,36% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 16.922 người, đạt 112,81% so với tiêu chuẩn).

Kết quả sau sắp xếp, phường mới có diện tích tự nhiên 4,66 km2 (đạt 84,73% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 21.739 người (đạt 144,93% so với tiêu chuẩn), lấy tên là phường Phúc Đồng, đặt trụ sở làm việc tại UBND phường Phúc Đồng hiện tại.

Thứ hai, nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Sài Đồng (diện tích tự nhiên 0,73km2, đạt 13,27% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 13.092 người, đạt 87,28% so với tiêu chuẩn) vào phường Phúc Lợi (diện tích tự nhiên 6,26km2, đạt 113,82% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 20.748 người, đạt 138,32% so với tiêu chuẩn). Sau sắp xếp, phường mới có diện tích tự nhiên 6,99km2 (đạt 127,09% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 33.840 người (đạt 225,60% so với tiêu chuẩn), lấy tên là phường Phúc Lợi, đặt trụ sở làm việc tại UBND phường Phúc Lợi hiện tại.

Đa số người dân quận Long Biên khi được lấy ý kiến đều tán thành với chủ trương sáp nhập trên.