Phút kinh hoàng của nữ nhân viên ngân hàng BIDV bị cựu giám đốc dí súng vào đầu

Clip: Cận cảnh vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh

Ngày 30/7, Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án “Cướp tài sản” tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh vào ngày 27/7, đồng thời tạm giữ hình sự Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện đang tạm trú ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) và Hoàng Ngọc (SN 1978, ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, từng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh GNN Express), 2 nghi can trong vụ án.

Trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Bộ Công an phá án, Trung tá Nguyễn Đức Long, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, trong vụ án trên Ngọc là kẻ chủ mưu và lập kế hoạch cướp ngân hàng, Mạnh là đồng phạm.

Khẩu súng tự chế dạng colt xoay và lựu đạn giả mà Ngọc dùng để gây án.

Theo Trung tá Long, khoảng 10h sáng 27/7, Ngọc và Mạnh ngụy trang kín mít rồi đi bộ vào trụ sở BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, nổ súng bắn 1 phát lên trần nhà để đe dọa mọi người có mặt trong ngân hàng. Sau đó, Ngọc đã cầm súng tiền vào quầy giao dịch, dí vào đầu một nữ nhân viên và đe dọa: “Mày mà bấm báo động thì tao bắn chết”. Vì quá sợ hãi, nữ nhân viên đã không dám cử động trước sự hung hãn của đối tượng.

Để tăng tính uy hiếp, Mạnh bỏ một quả lựu đạn giả, được Ngọc tự chế bằng cách quấn băng đính đen bên ngoài hộp phấn (kích thước 7x7cm) xuống sàn và nói là thuốc nổ, nếu ai động đậy sẽ kích hoạt.

Sau khi đảm bảo tất cả mọi người đã bị khống chế, Ngọc bắt đầu càn quét tất cả số tiền mặt trong khay đựng và ngăn kéo làm việc của các nhân viên ngân hàng rồi ném về phía Mạnh. Số tiền này được Mạnh cho vào một túi màu đen đã chuẩn bị sẵn. Tất cả hành động nói trên đã được camera an ninh ghi lại.

Ngọc (phải) và Mạnh tại trụ sở công an.

Gây án xong, hai đối tượng rời khỏi ngân hàng, cướp một chiếc xe máy của người dân rồi tẩu thoát về hướng Đại lộ Thăng Long. quá trình tẩu thoát bằng xe máy, khi di chuyển đến phố Trúc Khê, hai đối tượng phát hiện có người đuổi theo nên đã dùng một cọc tiền vừa cướp được tại ngân hàng có mệnh giá 100.000 đồng, gồm 52 tờ tạo nên cơn "mưa tiền" giữa phố. Mục đích là để tạo ra sự hỗn loạn khi người dân tranh nhau nhặt tiền, ngăn cản sự truy đuổi phía sau.

Về phía ngân hàng, sau khi các đối tượng rời đi, chuông báo động được các nhân viên kích hoạt và lực lượng chức năng có mặt ngay sau đó, tuy nhiên, Ngọc và Mạnh đã cao chạy xa bay.

Đến đêm 28, rạng sáng 29/7, Mạnh và Ngọc lần lượt bị các trinh sát bắt giữ và di lý về trụ sở Công an quận Đống Đa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.