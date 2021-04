Pin phát nổ, bé trai 13 tuổi rách giác mạc, dập nát cả hai tay

Ngày 13/4, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận cấp cứu thành công bệnh nhi P.T.Q. (13 tuổi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị rách giác mạc, dập nát 2 bàn tay do pin phát nổ.

Trước đó, vào khoảng 10h15p (ngày 12/4), Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhi P.T.Q. trong tình trạng 2 bàn tay bị dập nát và lộ gân xương, kèm theo nhiều dị vật, có nhiều vết thương vùng mặt, mắt bị tổn thương...

Theo người nhà bệnh nhi, sáng cùng ngày, em Q. có đấu nối nhiều cục pin lại với nhau, được một lúc thì một trong số cục pin đó đã phát nổ gây ra thương tích trên.

Bệnh nhi đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sỹ đã tiến hành sơ cấp cứu, thực hiện các biện pháp cận lâm sàng cần thiết, đồng thời tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa. Kết quả cận lâm sàng cho thấy, ngoài các tổn thương 2 bàn tay bị dập nát, gãy ngón tay bàn tay trái, lộ gân xương, 2 mắt của bệnh nhi P.T.Q. còn bị dị vật bắn vào gây rách giác mạc trung tâm, dị vật rơi vào nội nhãn gây tổn thương dẫn đến đục thủy tinh thể...

Ngay lập tức, bệnh nhi được các bác sĩ phẫu thuật xử trí vết thương cắt lọc các phần hoại tử, dập nát, lấy dị vật trong bàn tay, gắp dị vật, khâu vết thương ở 2 mắt.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhi đang dần hồi phục.