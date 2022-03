PNJ sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, đã đến lúc có người thay thế?

PNJ miễn nhiệm hai thành viên HĐQT, thưởng cổ phiếu 30%



Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào ngày 16/4 tới.

Năm 2022, PNJ đặt kế hoạch doanh thu thuần 25.835 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 1.320 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 28% so với kết quả của năm 2021. Mức cổ tức dự kiến cũng 20%, tương tự như năm 2021.

Trường hợp nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay vượt so với kết quả năm ngoái, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình cổ đông thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ. Ảnh: PNJ

Cụ thể, nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 128% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 1% của lợi nhuận sau thuế.

Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 135% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 1,5% của lợi nhuận sau thuế.

Đồng thời, PNJ dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 2%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Qua đó, ciá phát hành dự kiến bằng 40% bình quân giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước thời điểm được thông qua phát hành ESOP.

PNJ đưa ra thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Chốt phiên 28/3, cổ phiếu PNJ tạm dừng ở 108.200 đồng/cp.

Cùng với đó, PNJ dự kiến phát hành hơn 82 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 3:1 (sở hữu cứ 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Nếu thành công, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng từ 2.276 tỷ đồng lên 3.096 tỷ.

Về vấn đề nhân sự, PNJ sẽ trình cổ đông miễn nhiệm hai thành viên HĐQT do hết thời hạn bổ nhiệm là bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT và ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT.

Sau đó, PNJ sẽ bầu bổ sung hai thành viên cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2027. Danh sách đề cử, ứng cử chưa được công bố.

PNJ ghi nhận tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm 2022. Ảnh: PNJ

Nhờ bán vàng 2 tháng đầu 2022 lợi nhuận PNJ tăng 36,7%

Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) cũng vừa công kết quả kinh doanh tháng 2/2022, ghi nhận lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.066 tỷ đồng, tăng 41,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tháng 2, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.589 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước và 252 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng doanh thu của PNJ có được đến từ việc bán lẻ vàng, lũy kế 2 tháng năm 2022 tăng 53,3% so với cùng kỳ. Doanh thu online lũy kế 2 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng 115%. Các chương trình thúc đẩy bán hàng nhân ngày Thần Tài và dịp Valentine đạt được doanh thu tăng trưởng vượt kế hoạch.

Doanh thu bán sỉ lũy kế 2 tháng năm 2022, tăng 11% so với cùng kỳ; Doanh thu vàng miếng lũy kế 2 tháng năm 2022, tăng trưởng 46,4% so với cùng kỳ; Trong bối cảnh giá vàng thế giới vào cuối tháng 2/2022 tăng hơn 2% so với thời điểm cuối năm 2021 và hơn 6% so với cuối tháng 1 do những bất ổn về địa chính trị trên toàn cầu, biên lợi nhuận gộp từng kênh vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định.

Biên lợi nhuận gộp trung bình trong tháng 2/2022, đạt 16,7% so với mức 18,2% cùng kỳ 2021, chủ yếu do sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu vàng miếng và sự thay đổi cơ cấu dòng hàng của kênh bán lẻ. Luỹ kế 2 tháng, tỷ lệ LNG/DTT đạt 17,7% so với mức 18,5% cùng kỳ 2021.

Tổng chi phí hoạt động trong tháng 2/2022 tăng 14,3% so với cùng kỳ 2021. Lũy kế 2 tháng, tỷ lệ CPHĐ/LNG đạt 45,6% so với mức 46,1% cùng kỳ 2021.