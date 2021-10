Podcast: Phụ nữ - hi sinh bao nhiêu là đủ?

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Podcast “Ngày mới tốt lành” sẽ nói về chủ đề liên quan đến người phụ nữ. Ảnh: Dân Việt.

Một trong những đức tính của người phụ nữ Việt Nam là hi sinh. Nhưng hi sinh như thế nào, hi sinh bao nhiêu là đủ… để vừa là một người vợ, một bà mẹ tốt vừa là một người phụ nữ hạnh phúc có lẽ đã từng là câu hỏi không dễ trả lời đối với nhiều người phụ nữ. Podcast “Ngày mới tốt lành” với cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với một bạn gái thuộc thế hệ Gen Z có thể sẽ đem đến cho bạn một góc nhìn khác…





