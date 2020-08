PVcomBank tài trợ trọn gói dự án Kỳ Co Gateway tại Quy Nhơn

Kết nối chuỗi giá trị cùng giải pháp tài chính tối ưu từ PVcomBank



PVcomBank mang tới giải pháp tài chính tối ưu cho dự án Kỳ Co Gate Way.

Thành lập năm 2006, Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi liên tục phát triển và được biết đến là một trong những đơn vị phân phối, đầu tư BĐS có tiếng tại thị trường miền Trung và miền Nam. Danh Khôi sở hữu nhiều dự án BĐS uy tín, đa dạng ở nhiều phân khúc, mang đến nơi an cư lý tưởng như: Queen Pearl 1 &2 (Mũi Né - Phan Thiết), khu đô thị Barya Citi (Bà Rịa - Vũng Tàu)… và mới đây nhất là dự án Kỳ Co Gateway được nhiều khách hàng, nhà đầu tư và giới chuyên môn đánh giá cao.



Trên cơ sở đánh giá những tiềm năng to lớn của dự án, cũng như uy tín và tiềm lực vững mạnh của đối tác, PVcomBank đã ký kết hợp tác cùng Danh Khôi để tạo nên một vòng tròn kết nối chuỗi giá trị ưu việt nhất, mang đến lợi ích toàn diện cho tất cả các bên.

Phía nhà phân phối, sự tiếp sức về vốn trong dài hạn từ PVcomBank mang đến dòng tiền đáng kể để vận hành dự án hiệu quả, đồng thời nắm bắt cơ hội mở rộng kinh doanh. Việc ngân hàng đồng hành cùng dự án cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, nâng cao uy tín và chất lượng cho dự án.

Đối với khách hàng cá nhân, không chỉ hỗ trợ vốn mua nhà với chính sách ưu đãi, điều kiện dễ dàng, ngân hàng còn cung cấp nhiều giải pháp tiên tiến để quản lý hợp đồng mua bán, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp tài chính như cho vay vốn lưu động, bảo lãnh, tài khoản thanh toán, Ebanking cho doanh nghiệp… cũng được cung cấp cho các nhà thầu của dự án, tạo điểm tựa vững vàng để các đối tác của Danh Khôi hoàn thiện mọi hạng mục với tiến độ và chất lượng đảm bảo nhất.

Cơ hội "vàng" với cửa ngõ của "Thiên đường Maldives Việt Nam"

Được ví như cửa ngõ dẫn vào "Thiên đường Maldives Việt Nam", Kỳ Co Gateway không chỉ đem đến một hành trình trải nghiệm phong cách sống đa dạng mà còn là không gian hội tụ các nền văn hóa của thành phố thi ca, nơi các di sản được bảo tồn và phát huy.

Kỳ Co Gate Way sở hữu chuỗi tiện ích "thống nhất trong đa dạng".

Sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc tại phía Nam của thành phố Quy Nhơn, nằm trong khu kinh tế Nhơn Hội và trên trục giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Định, Kỳ Co Gateway gồm nhiều loại hình BĐS như: nhà liền kề, biệt thự với chuỗi tiện ích "thống nhất trong đa dạng" thích hợp để phát triển kinh doanh, du lịch và nghỉ dưỡng. Dự án đã mở ra cơ hội sinh lời lớn cho các nhà đầu tư trong tương lai khi Bình Định luôn là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn của các du khách cả trong nước và quốc tế.

Nhận định về tiềm năng phát triển của Kỳ Co Gateway, các chuyên gia BĐS cho biết, Quy Nhơn hiện là thị trường có nhu cầu lớn về nguồn cung BĐS nghỉ dưỡng, trong khi quỹ đất lại ngày càng mở rộng về phía Nam do phía Đông giáp biển, phía Tây giáp núi, phía Bắc đang hình thành các khu công nghiệp. Hơn nữa, Kỳ Co Gateway còn toạ lạc ở thành phố Quy Nhơn – nơi sở hữu nhiều địa danh du lịch đẹp nổi tiếng và được đánh giá là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á do Tạp chí Rough Guiledes bình chọn. Do vậy, giá trị của Kỳ Co Gateway ngày càng được khẳng định và trở nên "sốt dẻo" trên thị trường BĐS Bình Định.

Có thể nói, bất động sản nghỉ dưỡng luôn mang sức hút đặc biệt, nhất là đối với những ai có nguồn tiền nhàn rỗi. Với Kỳ Co Gateway, khách hàng dễ dàng "xuống tiền" để sở hữu bởi giá bán của dự án khá hợp lý. Đặc biệt, khi gói vay ưu đãi của PVcomBank được triển khai thì ngay cả những khách hàng chưa đủ tiềm lực về tài chính cũng có thể trở thành một trong những chủ nhân của thiên đường nghỉ dưỡng này.

Ngân hàng – doanh nghiệp – khách hàng là tam giác gắn kết và có mối liên hệ mật thiết với nhau. Trong tam giác này, giải pháp tài chính trọn gói của PVcomBank sẽ góp phần giúp Danh Khôi nhanh chóng đưa Kỳ Co Gateway đến với khách hàng, đồng thời cũng giúp khách hàng dễ dàng có được cơ hội đầu tư đáng mơ ước, sở hữu "của để dành" bền vững, gia tăng giá trị trong tương lai.