PVFCCo - 19 năm khơi nguồn sáng tạo

Toàn cảnh Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất phân đạm từ nguồn khí tự nhiên với công suất 740.000 tấn, tương đương gần 40% nhu cầu phân đạm trong nước khi đó.

Kể từ đó đến nay, PVFCCo đã không ngừng phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành phân bón Việt Nam. Từ chỗ chỉ là một công ty, vận hành một nhà máy duy nhất, với sản phẩm duy nhất là Đạm Phú Mỹ, PVFCCo trở thành một doanh nghiệp đầu ngành, nằm trong Top các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, có lực lượng nhân sự hùng hậu khoảng 1.600 người được đào tạo bài bản. Hiện PVFCCo vận hành 2 nhà máy hiện đại với năng lực sản xuất khoảng 1,2 triệu tấn phân bón và hóa chất/năm, có hệ thống phân phối bền vững, rộng khắp, cung ứng cho thị trường toàn quốc một bộ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ trọn gói, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nông dân, luôn giữ vị trí số 1 trong ngành phân bón cả về thị phần, sức cạnh tranh lẫn giá trị thương hiệu...

PVFCCo đảm bảo hoạt động SXKD tốt, đạt kết quả rất đáng phấn khởi về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận trong năm 2021 cũng như đầu năm 2022

Ngoài thị trường Việt Nam, PVFCCo còn phát triển kinh doanh quốc tế, gồm cả xuất khẩu phân ure đi các nước cũng như là nhà nhập khẩu, phân phối kali lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh thế mạnh về phân bón, PVFCCo cũng phát triển mảng hóa chất, đến nay trở thành nhà sản xuất cung cấp lớn nhất tại Việt Nam về Amôniắc, UFC85...

Qua 19 năm phát triển, từ sự giao thoa, ảnh hưởng của văn hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam và đặc biệt là văn hóa Dầu khí - văn hóa "Người đi tìm lửa", văn hóa PVFCCo đã hình thành và phát triển với hệ giá trị cốt lõi "Chuyên nghiệp - Hiệu quả, Năng động - Sáng tạo, Trách nhiệm - Sẻ chia, Khát vọng - Vươn xa".

Ở PVFCCo, các đoàn thể, phong trào cũng hết sức sôi nổi, hiệu quả, các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đều hoạt động rất đều tay, góp phần chăm lo cho người lao động cả vật chất và tinh thần, vun đắp văn hóa PVFCCo, nâng cao ý thức và sự gắn kết của người lao động.

Ông Hoàng Trọng Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT PVFCCo trao quà Xuân yêu thương - Tết sẻ chia

Ngoài việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, chăm lo cho CBNV, nhiều năm qua, PVFCCo là 1 trong những doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội. 19 năm qua, Tổng công ty dành hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Hàng ngàn căn nhà tình nghĩa, hàng trăm công trình y tế, văn hóa, giáo dục, giao thông… mọc lên khắp các vùng nông thôn từ nguồn an sinh xã hội của TCT, hàng ngàn mảnh đời khó khăn đã PVFCCo chung tay chia sẻ...

Với những thành tích và đóng góp đó, PVFCCo đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Top 200 tổ chức Đảng tiêu biểu trong các doanh nghiệp, Huân chương lao động hạng Nhất cùng rất nhiều các danh hiệu, giải thưởng cao quý khác.

PVFCCo đón tuổi 19 sau khi trải qua năm 2021 trong bối cảnh hết sức đặc biệt vì dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, chuỗi vận chuyển bị đứt gãy, thị trường thế giới biến động mạnh… Tuy vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm túc, bám sát thị trường, hệ thống phân phối rộng khắp, nhanh nhạy chớp thời cơ trong kinh doanh, tiết giảm chi phí..., PVFCCo đã thực hiện thành công bảo dưỡng tổng thể định kỳ, hoạt động SXKD tốt, đạt kết quả rất đáng phấn khởi về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận trong năm 2021 cũng như đầu năm 2022. Trong đó, chỉ số tài chính và nộp ngân sách nhà nước năm 2021 cao kỷ lục trong vòng 10 năm qua, giá cổ phiếu DPM cũng tăng cao, đem lại niềm vui cho nhà đầu tư.

PVFCCo cung ứng cho thị trường toàn quốc một bộ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ trọn gói, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nông dân

Bước sang tuổi 19 với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình địa chính trị thế giới hiện nay, PVFCCo sẽ tiếp tục, quyết tâm triển khai quản trị sự biến động, quản trị rủi ro, nắm bắt cơ hội để tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực. Về dài hạn, PVFCCo đang tiến hành cập nhật lại chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, triển khai chiến lược chuyển đổi số nhằm thay đổi một cách toàn diện mô hình, phương thức hoạt động của từng bộ phận và của toàn TCT.

Với niềm tự hào về lịch sử phát triển và kinh nghiệm tích lũy, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, sự đồng hành, tin cậy của cổ đông, khách hàng cùng phương châm "đổi mới để phát triển bền vững", tập thể PVFCCo quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, tiếp tục đem đến những vụ mùa bội thu cho nhân dân và đất nước Việt Nam.