PVFCCo: Tăng trưởng ấn tượng, tích cực hoạt động cộng đồng

Sản xuất và kinh doanh NPK Phú Mỹ tăng trưởng ấn tượng

9 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, với sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự đồng hành của đối tác, khách hàng, cổ đông, đặc biệt là nỗ lực của toàn thể CBNV, nhất là các bộ phận trực tiếp SXKD, bảo dưỡng, "3 tại chỗ"... có thể nói PVFCCo đã vượt thách thức, tận dụng thời cơ, ứng phó chủ động, bài bản, linh hoạt với đại dịch, xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tổng sản lượng sản xuất đạt trên 756.000 tấn phân bón và hóa chất các loại, vượt từ 3-11% so với KHSX từng mặt hàng trong 9 tháng, trong đó tăng trưởng ấn tượng nhất là sản lượng sản xuất NPK Phú Mỹ với 128.777 tấn, đạt 111% KH 9 tháng đầu năm và 86% KH năm 2021, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng kinh doanh đạt trên 900.000 tấn phân bón, hóa chất các loại, nổi bật là kinh doanh NPK Phú Mỹ đạt gần 123.000 tấn, hoàn thành 112% kế hoạch 9 tháng, 88% KH năm 2021 và tăng 77% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đại dịch, Nhà máy Đạm Phú Mỹ xuất sắc hoàn thành bảo dưỡng tổng thể định kỳ, công tác phòng chống dịch, việc triển khai các dự án, chuyển đổi số, tiết giảm chi phí...cũng có những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

PVFCCo ký kết với cục Bảo vệ thực vật hợp tác triển khai chương trình sử dụng phân bón an toàn, cân đối, hiệu quả

Nhờ vậy, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đạt khá cao, trong đó lợi nhuận quý III/2021 đạt khoảng 636 tỷ đồng, lũy kết hết quý III/2021 lợi nhuận đạt khoảng 1.438 tỷ đồng (công ty mẹ). Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu DPM cũng có sự "thăng hoa" trên thị trường chứng khoán, hiện nay đang duy trì trong khoảng trên 4x.

Với kết quả kinh doanh tích cực như vậy, PVFCCo là 1 trong những doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, với trên 20 công trình/chương trình trị giá khoảng 50 tỷ đồng đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2021.

Trong quý IV/2021, được biết PVFCCo sẽ tập trung đầu tư cho công tác dự báo, phân tích, quản trị rủi ro, quản trị danh mục đầu tư, quản trị chi phí, chăm lo cho bộ phận người lao động "3 tại chỗ", kịch bản cho điều kiện "bình thường mới" và kịch bản ứng phó khi thị trường có nhiều thay đổi bất thường, cập nhật Chiến lược phát triển và tiếp tục công tác tái cấu trúc, tái tạo văn hóa doanh nghiệp, an sinh xã hội... nhằm tiếp tục đạt hiệu quả cao cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đầu ngành phân bón.