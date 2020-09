Quả "nữ hoàng" hiếm khi rớt giá, giờ mỗi ha nhãn nông dân thất thu “1 con xe máy”

Trước đây tới mùa thu hoạch, giá nhãn của các hộ dân ở Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu luôn ở mức cao, giúp người trồng nhãn có thu nhập ổn định. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến giá nhãn lên xuống thất thường và hiện nay vẫn đang tiếp tục giảm, khiến người trồng nhãn buồn nhiều hơn vui.

Ông Hùng, nông dân ngụ huyện Xuyên Mộc đang thu hoạch nhãn.

Cụ thể, giá nhãn xuồng hiện giảm còn khoảng 29.000 – 31.000 đồng/kg, nhãn da bò còn khoảng 14.000 – 16.000 đồng/kg, các loại nhãn khác như Ido, thanh nhãn,… cũng ở mức khoảng 20.000 đồng/kg. Riêng nhãn xuồng bắp cải do là hàng hiếm, khó trồng, khó chăm sóc nên vẫn được giá cao, khoảng 80.000 đồng/kg.

Ông Trần Văn Đông, ngụ huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết tuần trước giá nhãn vẫn ở mức cao, trong đó nhãn xuồng trên 45.000 đồng/kg, nhãn bắp cải 105.000 đồng/kg, nhãn da bò trên 20.000 đồng/kg. Nhưng hiện nay giá mỗi loại đều giảm sâu trên 15.000 đồng/kg.

"Với mức giá như hiện nay trung bình mỗi héc ta người dân sẽ lỗ khá nhiều, tương đương thất thu 1 con xe máy so với giá tuần trước" - ông Đông nói.

Theo nông dân, hiện nay giá nhãn giảm do đầu ra nhiều loại nhãn đang gặp khó vì sức tiêu thụ kém ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Nguyên nhân chính do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, giá giảm còn do nguồn cung tăng, gần đây nhãn bước vào vụ thu hoạch rộ nên cung vượt cầu.



Chung nỗi khổ với ông Đông, ông Huỳnh Tiến Đạt (ngụ TP.Vũng Tàu) cũng chia sẻ, năm nay giá nhãn thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi, nắng nóng kéo dài khiến việc xử lý nhãn gặp nhiều khó khăn, thiếu nước tưới nên chất lượng nhãn không đồng đều, chi phí đầu tư cũng tăng lên từ 10-15%, lợi nhuận của các hộ trồng nhãn giảm đáng kể.

Thương lái đang thu mua nhãn tại Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, thương lái thu mua nhãn ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, thời gian qua giá nhãn lên xuống thất thường khiến cho thương lái cũng mất ăn mất ngủ. Trước đây nhãn là "nữ hoàng" rất ít khi mất giá nhưng hiện nay giá cả không ổn định, đầu ra khó, khách hàng lựa chọn kỹ, đòi hỏi cao. Vì vậy thương lái khi thu mua cũng yêu cầu cao hơn dẫn đến hàng ứ đọng nhiều, giá mua vào thấp.

Tương tự, ông Nguyễn Đình Minh thương lái thu mua trái cây tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai cũng cho biết năm nay sức tiêu thụ các mặt hàng trái cây tươi gặp khó khăn ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là nguyên nhân chính khiến giá nhiều mặt hàng trái cây giảm mạnh so với mọi năm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài khiến kích cỡ trái nhỏ, chất lượng kém hơn nên tỷ lệ trái loại 1 thấp, đa số là hàng loại 2, loại 3 thường có giá thấp hơn so với hàng tuyển.