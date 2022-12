Quá tải ô tô chờ kiểm định, trung tâm đăng kiểm ở Long An tìm cách gỡ khó

Long An chỉ còn 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động với 5 dây chuyền phục vụ nhu cầu kiểm định cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, 1 trung tâm của doanh nghiệp (Trung tâm 6202D) và 1 trung tâm thuộc Sở GTVT tỉnh Long An (Đăng kiểm 6201S).

Theo Sở GTVT, trước đây, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S kiểm định từ 100 đến 120 xe mỗi ngày. Gần 3 tuần qua, lượng xe đến kiểm định đã lên hơn 300 chiếc/ngày.

Phương tiện đậu hàng dài dọc hai bên đường cách cổng Trung tâm đăng kiểm 62 01S trên 100m chờ đến lượt để vào đăng kiểm. Clip: Thiên Long

Có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S tọa lạc phường 5, TP.Tân An (tỉnh Long An) trưa 27/12, phóng viên Dân Việt ghi nhận, tình trạng xe đậu dọc con lộ nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét. Không chỉ xe biển số Long An, còn có nhiều phương tiện mang biển kiểm soát Tiền Giang, TP.HCM... xếp hàng dài để chờ đến lượt được gọi tên.

Một số tài xế và chủ xe cho biết, họ có mặt từ 3 giờ sáng đậu xe chờ lượt, trong khi theo quy định gần 7 giờ nơi đây mới đi bắt đầu làm việc.

Phương tiện đậu hàng dài dọc hai bên đường cách cổng Trung tâm đăng kiểm 62 01S trên 100m chờ đến lượt để vào đăng kiểm. Ảnh: Thiên Long

Anh Trần Hải Hồ (46 tuổi, ngụ Tiền Giang; chủ xe đưa rước công nhân) ngồi trước cổng trung tâm chờ đến lượt mình được gọi tên, cho hay: "Một số chủ xe cơ giới tới trễ nên 19 giờ không đăng kiểm kịp phải chạy về, hôm sau lại tiếp tục có mặt. Chính vì lý do đó, tôi quyết định đi thật sớm, vậy mà có người đã đậu trước rồi".

Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An thông tin, công suất hoạt động của 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới không thể đáp ứng được nhu cầu tăng cao như vậy. "Hiện tại cả 2 trung tâm đăng kiểm tối đa chỉ 370 xe/ngày. Trong đó, Trung tâm đăng kiểm 6202D không quá 140 phương tiện, Trung tâm đăng kiểm 6201S không quá 230 phương tiện", vị này cho biết.

Để tránh việc dừng chờ, ùn tắc phương tiện chờ đăng kiểm, các trung tâm đã đưa ra các giải pháp để giảm tải.

Trung tâm đăng kiểm 6201S cho chủ phương tiện nộp hồ sơ kiểm định trước 1 ngày. Cụ thể, từ 15 giờ ngày hôm trước, đơn vị sẽ nhận hồ sơ kiểm định cho ngày hôm sau (khoảng 200 xe), đồng thời phát số thứ tự để chủ phương tiện sắp xếp thời gian.

Troong khi đó, Trung tâm đăng kiểm 6202D thực hiện phát số thứ tự từ 5 giờ 30 phút, hẹn giờ cho các chủ phương tiện tiện có nhu cầu đến kiểm định.

Để đảm bảo trật tự trước khu vực trung tâm đăng kiểm, các trung tâm bố trí thêm bảo vệ, nhân viên để hướng dẫn vị trí đỗ phương tiện, phân luồng phương tiện vào kiểm định.

"Ngoài ra, 2 trung tâm đăng kiểm đều khuyến cáo người dân nên chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo phương tiện hoạt động luôn trong trạng thái tốt nhất và đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đi kiểm định", đại diện Sở GTVT tỉnh Long An thông tin thêm.